‘Nothing Compares 2 U’: la historia del agridulce éxito de Sinéad O'Connor escrito por Prince

Además de triunfar con sus propias canciones, Prince fue el compositor de muchos otros temas que cedió a otros artistas. Muchas de ellas, auténticos regalos, fueron un acierto al ser cedidas a voces femeninas. Grandes clásicos como Manic Monday de The Bangles o When U Were Mine de Cyndi Lauper. Sin embargo, hay una de ellas que destaca sobre todas las demás. Sinéad O'Connor hizo completamente suya Nothing Compares 2 U, y lo convirtió en su tema más conocido, presente en su segundo álbum, I Do Not Want What I Haven't Got, de 1990.

En 1984, Prince escribió Nothing Compares 2 U para The Family, una banda de funk que firmó con su sello. Inicialmente, la canción del álbum no atrajo mucha atención, pero captó la atención de Sinéad O'Connor. Su álbum debut, The Lion and The Cobra, le había dado a O'Connor bastante éxito, pero nada comparado con el impacto que le cambió la vida de Nothing Compares 2 U. De repente, la cantante irlandesa era una de las figuras más reconocibles del planeta, y su sencillo sonaba en todas partes.

En público, Prince elogió la forma en la que la cantante la había hecho suya: "¡Me encanta, es genial! Creo que llevamos esa canción lo más lejos que pudimos, luego se suponía que alguien más vendría y la recogería". Sin embargo, a puerta cerrada, O'Connor explicó que su éxito con la canción enfureció a la cantante. La artista irlandesa fue clara en The Times: "En primer lugar, a Prince no le gustaba que la gente hiciera versiones de sus canciones". O'Connor agregó unas duras declaraciones: "En segundo lugar, tenía todas estas protegidas femeninas y estaba molesto porque yo no era una de ellas. Además de todo esto, él era un idiota que golpeaba a las mujeres. Ciertamente no soy la única mujer a la que le puso la mano encima".

O'Connor se refería a un presunto altercado violento que soportó después del éxito de Nothing Compares 2 U. Después de que la canción encabezara las listas de éxito, O'Connor accedió a conocer a Prince en persona. Sin embargo, pronto se arrepintió de su decisión y sus personalidades chocaron al instante.

Sinead O'Connor - Nothing Compares 2 U (Live)

"Tratamos de darnos una paliza", dijo O'Connor en 2019. "Esto no es una broma, fue una experiencia realmente aterradora. Fue en Los Ángeles, me citó a su casa y tontamente le acompañé. Le incomodaba que yo no fuera su protegida y él quería que lo fuera".

Según O'Connor, el tono de la reunión cambió después de este comentario, y luego la situación se tornó violenta. El efecto de este angustioso evento continuaría persiguiendo a O'Connor. Durante su infancia, sufrió abusos a manos de su madre. En sus memorias, O'Connor dijo que "nunca quería volver a ver a ese demonio" después de la horrible experiencia, y se mantuvo fiel a su palabra.

Sinéad O'Connor, en los MTV Video Music Awards en 1990. / Jeff Kravitz/FilmMagic

La carrera de O'Connor siempre estará intrínsecamente ligada a Prince debido al éxito Nothing Compares 2 U. Si bien su recuerdo debería ser una fuente de alegría, trágicamente, es un recordatorio permanente e ineludible del presunto abuso sufrido a manos de Prince.