‘Harry's house’, el lado más íntimo de Harry Styles y su “disco más íntimo de lejos”

Resulta difícil encontrar discos recientes en los que un artista se abra en canal como parece que va a hacer Harry Styles en Harry's house. Al menos eso se desprende de la primera tarjeta de presentación de este álbum, As it was, y de las palabras del propio músico que está ofreciendo las primeras entrevistas promocionales sobre este elepé.

En una de ellas, con la revista Better Homes and gardens, el británico no sólo ha abierto las puertas de su casa y de su jardín a millones de sus seguidores sino también su corazón para mostrar esa faceta íntima que le aleja del halo de estrella internacional intocable con el que creció su carrera musical pese a tener apenas 28 años.

Queda poco menos de un mes para que llegue a las tiendas de todo el mundo y a las principales plataformas de streaming su "disco más íntimo de lejos" creado en mitad de la pandemia que asoló el mundo.

"Creo que todos pasamos por un gran momento de autorreflexión, de mirarnos el ombligo y no sé si hay algo más introspectivo que hacer un álbum de estudio. Es tan ensimismado (...). Ahí te das cuenta de que esa sensación de hogar no es algo que obtienes de una casa; es una cosa interna de tener tu propio espacio en tu cabeza y tener bienestear mental. Te das cuenta de eso cuando te detienes por un minuto".

De momento sólo hemos podido escuchar As it was (en el que escuchamos la voz de su sobrino y en el que hay continuas referencias personales), Boyfriends y Late night talking (que estrenó en el pasado festival Coachella 2022): "Suena como el más grande y el más divertido, pero es de lejos el más íntimo (...). No parece que mi vida vaya a terminar si este álbum no es un éxito comercial".

Harry Styles asegura durante la entrevista con Better Homes and Gardes que cuando One Direction anunció su descanso indefinido, tenía claro que quería hacer música con la que sentirse a gusto antes, durante y después: "Solo quiero hacer cosas que estén bien, que sean divertidas, en términos del proceso, de las que pueda estar orgulloso durante mucho tiempo. De las que mis amigos puedan estar orgullosos, de las que mi familia pueda estar orgullosa, de las que mis hijos estarán orgullosos algún día".

Su condición y su libertad sexual, su estado vital y mucho más son otros de los temas que toca el inglés en este reportaje en el que asegura que llegó a sentirse realmente presionado por la fama.