Harry Styles le dice no a ‘Nosferatu’ y a Anya Taylor-Joy

Harry Styles ha demostrado en los últimos años que puede ser un artista multidisciplinar con talento más que sobrado para triunfar en la música, la moda e incluso el cine. Sin embargo, el solista británico ha tomado una importante decisión que sólo el tiempo dirá si es acertada o no.

El inglés ha confirmado que abandona el proyecto del remake cinematográfico de Nosferatu. Poco después de desvelar que tiene su nuevo álbum de estudio en la pista de despegue presentado por el single As it was, que se estrena este mismo 1 de abril, ha sorprendido con este abandono que supone rechazar un papel en la gran pantalla que compartía junto a una de las estrellas del momento: Anya Taylor-Joy.

Problemas para compatibilizar la agenda musical y de rodaje parecen estar detrás de esta sorprendente decisión de Harry Styles que deja, definitivamente, el proyecto liderado por Robert Eggers para actualizar un clásico del cine: "Fue una película de terror independiente en su día, un poco tosca, pero es una de las mejores y más inquietantes películas jamás realizadas. Las versiones teñidas en color recientemente restauradas son realmente impresionantes pero sigo prefiriendo las versiones en blanco y negro hechas de restos de impresiones de 16mm. Esas versiones tienen un misterio asombroso y ayudaron a construir el mito de que Max Shreck es un vampiro real" explicó Eggers.

El realizador recordaba así cómo este clásico de F.W. Murnau fue acusado de plagiar Drácula de Bram Stoker lo que llevó a sus descendientes a demandar a la producción. Los tribunales ordenaron que se buscaran y destruyeran todas las copias de Nosferatu. Algunas lograron sobrevivir y años más tarde Werner Herzog rehizo la película.

No había trascendido el papel que Harry Styles hubiera desempeñado en el remake de Nosferatu pero hubiera sido uno de los títulos más sonados de su filmografía que de momento incluye Dunkirk, The Eternals (en una escena post-créditos), Don't worry darling (la película que le unió a Olivia Wilde) y My Policeman.

El ramake ya había sido anunciado con anterioridad en 2015 pero hasta 2017 no se empezó a confirmar al reparto incluyendo a Anya Taylor-Joy que firmó para ser una de sus protagonistas. Tras algunas dudas sobre la producción, parece que el proyecto sigue adelante, aunque también sin Harry Styles.

Como decíamos al comienzo, si Harry Styles ha rechazado ser Nosferatu o algún protagonista dentro de la cinta podría ser una de las decisiones más duras de su incipiente carrera.