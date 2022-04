El importante consejo de Rosa López a Chanel antes de ir a Eurovisión: “No dejes que te aplasten el corazón”

Televisión Española organizó este miércoles un evento muy especial para conocer las sensaciones de Chanel antes de partir a Turín para vivir in situ la experiencia del Festival de Eurovisión. Para la ocasión, antiguos representantes de España en el certamen acompañaron a la artista de SloMo para darle algunos consejos antes de embarcarse en una de las aventuras profesionales más importantes de su vida.

Entre los cantantes que acudieron a la cita se encontraba Rosa López. La ganadora de la primera edición de Operación triunfo representó a España en Eurovisión 2002 y tenía muy claro lo que quería decirle a Chanel. "Te apoyo de corazón. Me parece increíble todo el trabajo que haces. Te veo con una seguridad que a mí me habría servido en muchos momentos de mi vida, así que no dejes que nadie aplaste tu corazón porque tú estás en el escenario ofreciéndolo todo".

Después, Rosa tiró de su propia experiencia y le contó a Chanel que cuando empezó su carrera, más que perder dinero o fama, tenía miedo de perderse así misma, por eso siempre se agarra a su esencia. "Me voy a atrever a decirte que después de 20 años no tengo la voz igual, pero el mensaje de mi voz sigue siendo el mismo", señaló. "No te olvides de tu esencia porque desgraciadamente vivimos en una sociedad que somos lo que los demás quieren, no somos lo que somos. No borres lo más bonito que tenemos que es nuestra esencia".

Las palabras de Blas Cantó

Blas Cantó tampoco se perdió la despedida de Chanel. El cantante le pasó el testigo a la catalana después de defender Voy a quedarme en Rotterdam 2021 y también le quiso dedicar unas bonitas palabras. "Es muy emocionante estar en Eurovisión. Lo estás viviendo desde el Benidorm Fest porque hemos tenido la oportunidad de tener una plataforma que hacía años que no teníamos. Es impresionante lo que se veía desde casa", dijo, recordando la exitosa preselección de este año. "Has transmitido una emoción importante a todos los eurofans. Has hecho que brillemos de nuevo y de una forma más fuerte. Después de las nubes siempre sale el sol y el sol eres tú".

Chanel representará a España en la 66ª edición del Festival de Eurovisión el próximo 14 de mayo. ¿Ganas de exprimir todo el jugo de mango?