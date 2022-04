Los espontáneos comentarios de una comensal en ‘First Dates’ suben la temperatura de su cita

El programa de citas más conocido de la televisión, First Dates, ha vuelto a reunir a comensales muy variopintos que tienen un objetivo en común: conocer a alguien con quien pueda surgir la chispa con quien menos lo esperas. Este dating show conducido por Carlos Sobera ha vuelto a sorprender con una noche cargada de anécdotas, donde la búsqueda del amor no siempre da buenos resultados. Si hace unos días conocíamos que la diferencia de edad era un requisito indispensable para tener una relación, en el último programa hemos podido comprobar que, a veces, todo es cuestión de actitud y que la edad no siempre es determinante.

Vanesa (43 años) es una mujer de armas tomar y no solo por su imponente físico, sino porque ha dejado claro desde el primer momento que busca algo "sin etiquetar". Algo que entre risas ha comentado a Carlos Sobera antes de conocer a su cita. "Mi físico no es muy habitual y creo que les impongo" ha expresado.Pedro (53 años), su cita, no se ha sustado y de hecho, ha sacado sus mejores dotes para seducirla porque al verla se ha quedado impregnado. "Es una chica que entrena, me encantan los cuerpos musculados, un bombón", ha detallado.

Durante la velada han podido compartir algunas de sus aficiones y han coincidido en la pasión por los tatuajes. Pedro es tatuador y a Vanesa la encanta sentir la tinta en su piel. Sin embargo, en palabras de Pedro, Vanesa “está demasiado tatuada”. Lejos de unas calabazas ante un comentario inesperado como este, los grados de la cita han empezado a subir en cuestión de segundos.

Vanesa ha sido la primera en dar un paso más allá: “Soy una gatita que araña”. Además, le ha confesado que busca alguien que sepa que está ahí pero con el que no tenga que hablar todos los días, en resumen, que le "llene por todos lados”. A lo que Pedro, muy ingenioso, no ha tardado en personalizar su propia réplica: “Me apellido Vidal”.

Lo que ha teñido la cita de un tono picante porque Vanesa ha proseguido y le ha confesado que tiene hasta “tres satisfayer diferentes” y que la encanta el sexo. Pedro también la explicado que le hubiese gustado "explorar más" en este ámbito, pero rápidamente se ha percatado de la química que podrían llegar a experimentar en el terreno sexual. Y vaya sí estaba en lo cierto.

Ninguno de los imaginaba que algo fuese a fluir de esta manera, pero al final han disfrutado de un rato de lo más divertido y morboso. finalmente, Vanesa y Pedro han decidido repetir y ya tienen claro cuál será su próximo plan: tatuarse la piel y bailar al ritmo de la salsa, dos actividades que les encantan y volverán a hacerles saltar las chispas.