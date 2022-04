El requisito indispensable de una comensal de ‘First Dates’ para escoger sus citas

First Dates volvía a citar a varias comensales con ganas de conocer a alguien y de disfrutar de las aventuras de la vida. Sin embargo, pese a que esta sea siempre la intención de este programa de Cuatro conducido por Carlos Sobera. Lo cierto es que, a veces, las ganas no son suficiente como para que el amor fluya y más, si tienes las ideas tan claras como Victoria, que ha acudido al programa dejando muy claro qué es lo que necesita en un hombre para que la atraiga.

Victoria es una mujer de armas tomar y así lo ha demostrado con una declaración que no dejaba nada a la imaginación: “Yo cuando salgo de casa salgo ya calmada”. Un comentario que ha explicado a los redactores del programa, antes de conocer a su cita y haciendo alusión a que, había disfrutado de una etapa, en la que cada fin de semana había estado con un hombre diferente.

Que Victoria quema el satisfacer ha quedado claro, no? #firstdates26A — Uza (@felurian76) April 26, 2022

Felipe, por su parte, se ha definido como un “romántico” y un “apasionado de los viajes”. Algo que, a priori, ha encajado con los gustos de Victoria ya que, además de compartir esta afición, la mujer ha expresado que era justo ese el objetivo que pretendía conseguir en este dating show: un hombre que le acompañe en cada uno de sus viajes. Pero no es lo único que han compartido, ya que ambos han confesado estar divorciados, tener la misma edad y el deseo de encontrar a alguien con quien surja mucha chispa.

Sin embargo, parecía que todo podía encajar. Solo lo parecía, ya que durante la noche también se ha hecho alusión a la parte más sensual y ardiente de una relación. Victoria se ha definido como una mujer de la vieja usanza, a la que le gustan que le seduzcan y Felipe, ha sido algo más vasto al afirmar que para él disfrutar de la vida puede ser “follar en el parque de Montjuic”.

Además, Victoria ha confesado que otra de sus mayores pasiones en el pasado era ser motera y a Felipe, rápidamente, se le ha trasladado la mente a otro lugar. “Me ha dado mucho morbo”, ha confesado el hombre.

#firstdates26A

Felipe ha dicho la palabra 'morbo' cinco veces esta noche.

Está salido pero mucho — Wagner (@12octubre5) April 26, 2022

La verdadera tentación de Victoria

Sin embargo, la cita daba un giro inesperado y Victoria, que no ha dejado de sorprender por sus espontáneas contestaciones, ha hablado alto y claro: “Debo ser una vieja verde, pero me gustan los jóvenes, no sé si está mal decirlo, pero cuando salgo de copas los que me entran son los cuarentones...”. Pero esta confesión no ha acabado aquí. “La gente de mi edad parecen más mayores”. Una declaración directa con la que ha dejado claro qué pasaría con Felipe y qué es lo que verdaderamente le atrae.

La velada desde entonces ha estado marcada por el entusiasmo de Felipe y la desgana de Victoria, quien ya ha visto las orejas al lobo. Pese a ello han continuado con la cena hasta el final, aunque cuando ha llegado el momento de tomar la decisión final Victoria, no ha dudado, en hacer una espantada para no tener esa segunda cita.