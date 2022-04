Uno de los colaboradores de ‘Sálvame’ entra en la nueva lista de nominados en ‘Supervivientes 2022’

Tras la primera semana de supervivencia en Honduras, Rubén Sánchez ha tenido que decir adiós a su sueño de superarse en Supervivientes. El novio culturista de Enrique del Pozo se ha convertido en el primer expulsado. Su egoísmo en cuanto a la comida y otras cuestiones que le achacaban sus compañeros parece que le han pasado factura.

Pero esto sigue y ya tenemos nuevos nominados que hemos conocido en la gala de este jueves. Parece que hay tres que se han convertido en la diana fácil y, en esta ocasión, se une un nuevo cuarto nombre. Estos han sido los votos y las razones.

Charo: "Ainhoa, porque lo único que quiere es irse al Palafito. No sé ni si hay, pero ella quiere irse al Palafito".

Nacho: "Mariana, es con la que menos feeling tengo y no me he peleado todavía con nadie como para nominarle".

Ainhoa: "Charo, no tengo anda en contra de ella, pero es de las personas que menos aporta al grupo".

Desy: "Charo, la adoro, me cae genial, hoy ha dado un cambio muy bueno. Podría nominar a Marta, pero la estoy conociendo y quiero darle la oportunidad".

Marta: "Ainhoa, porque no la pillo y como no la pillo todavía, la nomino".

Alejandro: "Charo, la quiero mucho, pero al final no hace nada".

Mariana: "Alejandro, por el comentario que le hizo a Tania de que no nos quería enseñar a nosotros a pescar. Somos un team, y me pareció muy egoísta".

Juan: "Kiko, creo que esta incómodo".

Ana Luque: "Juan, porque creo que la convivencia la está haciendo muy bien, pero quiere probar el Palafito".

Anuar: "Juan, creo que tengo mucho que aprender de él, pero aquí dentro no será, no me aporta la suficiente".

Anabel: "Juan".

Kiko: "Juan, porque me nominó a mí la otra vez y se la devuelvo. Es un chaval que me cae muy bien, pero los demás compañeros también y así tengo un motivo para nominar".

Tania: "Juan, lo he visto esa semana con más actitud, pero creo que todavía le falta integrarse un poquito. Es con el que menos tengo relación".

Charo Vega y Juan Muñoz han resultado los nominados del grupo. Parece ser que la edad es un obstáculo para este concurso. Después les ha tocado nominar de manera directa a los líderes de esta semana que han sido Ignacio de Borbón y Yulen Pereira.

Nominaciones directas

“Nomino a Ainhoa, no me cae mal, ya hemos hablado, pero si es por afinidad, es a la que tengo que nominar”, señalaba el Borbón. "Voy a nominar a Kiko porque pienso que lo está pasando mal, está sufriendo y creo que no le apetece estar aquí como a los demás", decía por su parte el deportista de élite.

Así que, entre ellos está el próximo expulsado. Veremos qué tal llevan esta próxima semana.