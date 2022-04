Tania y Alejandro han sido los primeros en disfrutar de Playa Paraíso y mientras estaban allí, él le ha enseñado a su chica algunas técnicas de pesca. Algo que luego le han reprochado sus compañeros de grupo en Supervivientes.

“No le enseñes más cosas. Tú pesca y ella come. Si te dice ‘enséñame’, le dices, ‘oye, mira, somos pareja, pero somos equipos diferentes’. Creo que es una buena observación”, le decía Ainhoa Cantalapiedra.

“Me tenéis que dar las gracias, vais a comer pescaíto gracias a mí”, les decía Alejandro a los concursantes del otro equipo desde la barrera de sus playas. “Escúchame, que yo pesqué el otro día yo sola”, le reprochaba Tania molesta con sus palabras, “siempre gracias a mí, no sé qué, es muy feo, tío. Lo dijiste allí y ahora lo dices aquí. Sí, pesco gracias a Alejandro”.

Tania les explicaba a sus compañeros la técnica de Alejandro que, según ella, es algo que todo el mundo sabe. Cuando vienen los peces pequeños, esperar a que vengan los grandes, así de simple. “Él dice que es su técnica y que no se la enseñara a nadie, ni al grupo, ni nada. Y ahora coge y le dice a Anuar, ‘si Tania no te enseña cualquier cosa es porque yo le he pedido que no lo haga, ¿vale?’”, les explicaba.

“Lo primero que me ha molestado es que cada vez que, por ejemplo, cuando Anuar dijo, ‘oye, mira, que tu novia ha pescado dos peces’ y tú digas, ‘gracias a mí’. Eso lo llevas haciendo desde que estamos allí y te he dicho, ‘me molesta’. Pero lo que más me ha molestado es que yo tenga que estar allí en un grupo y que diga Anuar que ya sabemos que no quiere… que es mi grupo”, le reprochaba Tania a su chico. “Yo también me he buscado problemas por enseñarte”, le contestaba él.

Sus compañeros no han dudado en comentar la situación de la pareja. “Él está muy enamorado, el triple”, aseguraba Marta Peñate.

Discusión en la palapa

“Yo te dije a ti que no enseñaras a tu grupo, yo nunca te dije a ti que no fuera a enseñar a mi grupo, ahí te equivocas”, le aclaraba Alejandro a Tania una vez escucharon toda esta disputa en la palapa.

Unas palabras que han generado un debate sobre la ética de prohibirle enseñar al resto del grupo, algo con lo que Anuar no estaba de acuerdo y que Alejandro seguía defendiendo porque “estamos en Supervivientes no en La casa de la pradera”.

Acabó explicando que si había prohibido eso a Tania es porque quería que ella destacara en su grupo, pero que luego se dio cuenta de que era una tontería y, por eso, él mismo enseñó a pescar a Anuar.

Cuando la discusión se estaba volviendo un poco espesa, ya interrumpió Jorge Javier Vázquez para pasar a otra cosa. Y tú, ¿qué piensas? ¿hay que compartir los trucos de supervivencia o guardárselos para uno mismo?

Una de las muchas discusiones que nos esperan. Veremos si en esta ocasión Supervivientes acaba igual que La isla de las tentaciones para Tania y Alejandro.