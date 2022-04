La historia de ‘The man sold the world’: de la creación de David Bowie, al éxito de Nirvana

The man who sold the world era una canción originalmente de David Bowie, pero que apenas tuvo repercusión cuando se lanzó en 1970. Sin embargo, Kurt Cobain y toda Nirvana se encargaron de resucitar el tema 23 años después. Esto fue algo que encantó a Bowie, pero que también le molestó profundamente. Le impresionó que a Cobain pudiera gustarle una canción suya, pero muchas personas pensaban que era él el que hacía una versión de esta canción y no Nirvana.

Nirvana grabó una versión de The man who sold the world para MTV Unpligged que llegó al Número 1 de LOS40 el 29 de abril de 1995, tan solo un año después del fallecimiento de Kurt Cobain.

La creación de The man who sold the world

David Bowie escribió esta canción para su tercer álbum y le dio nombre. Lo publicó en 1970, aunque fue uno de los trabajos menos reconocidos del cantante. Para escribir su letra se inspiró en un poema de William Hughes Mearns, Antigonish (I met a man who wasn’t there). El intérprete escribió este tema porque estaba buscando una parte de sí mismo. “Esa canción siempre ha ejemplificado cómo te sientes cuando eres joven, cuando sabes que hay una parte de ti mismo que todavía no ha encajado", confesó en una entrevista para BBC Radio 1.

DAVID BOWIE_____THE MAN WHO SOLD THE WORLD

Fue un tema que, a pesar de no tener tanta repercusión, tuvo muchas versiones posteriores de otros artistas. La británica Lulu grabó en 1974 su propio cover, contando incluso con el propio Bowie en la producción, los coros y el saxo. Sin embargo, la más popular fue la que hizo Nirvana 23 años después de su lanzamiento.

La versión de Nirvana de The man who sold the world

Ni Kurt Cobain ni el bajista de Nirvana, Kris Novoselic, conocían la música de David Bowie hasta que Chad Channing, batería del grupo, se la enseñó. “Cuando tuve la oportunidad, grabé una cinta del disco en la casa de alguien y después, mientras estábamos de gira, se la puse" contó Channing. Se quedaron fascinados con el álbum The man who sold the world y, por supuesto, con el resto de sus canciones.

En noviembre de 1993, Nirvana tenía que grabar una actuación en Nueva York para la serie MTV Unplugged y, como a Kurt Cobain le gustó tanto The man who sold the world, decidieron meterla en el repertorio ese día. No fueron conscientes de lo que iba a suponer versionar ese tema. El álbum de esa sesión se publicó al siguiente año, en noviembre de 1994, convirtiéndose en el primer disco de Nirvana tras el fallecimiento de Kurt Cobain, quien murió en abril de 1994.

Nirvana - The Man Who Sold The World (MTV Unplugged)

Esta versión resucitó el tema de David Bowie, llevando la canción a otro tipo de público que se quedó prendado de ella. “Es una versión muy triste, por supuesto. Porque está ligada a su propia vida y muerte. Por eso, incorpora todos esos matices diferentes para mí”, confesó Bowie en una entrevista para Far Out. Un tema que compuso con 23 años y que consideró que tenía algo místico: "Verdaderamente, la canción tuvo dos estados místicos. El de la época en la que yo la escribí y grabé, y el de la época en la que él la grabó y las cosas que desembocaron en su final. Así que imagino que todavía mantiene para mí, un sentido místico".

David Bowie reconoció el trabajo de Nirvana al versionar The man who sold the world: "Sencillamente, me impresionó descubrir que a Kurt Cobain le gustaba mi trabajo, y siempre he querido hablar con él sobre las razones que le llevaron a grabar The man who sold the world. Hubiera estado bien trabajar con él, pero solo poder hablar con él, habría sido genial". Sin embargo, también le molestaba que los jóvenes de la época pensaban que el tema era una canción de Nirvana y no suya: "En América, especialmente, cuando canto The man who sold the world hay una gran cantidad de chavales que llegan después y dicen 'Es genial, has hecho una versión de Nirvana'. Y yo pienso '¡que te jodan, eres un pequeño gilipollas!'".

Último Número 1 en LOS40 de Nirvana

Es innegable decir que el disco MTV Unplugged de Nirvana fue todo un éxito llegando al número 1 de Billboard 200, permeneciendo 100 semanas, o siendo el lider de las listas de Reino Unido, Australia, Canadá, Bélgica, Portugal, Nueva Zelanda y, también, España.

En LOS40, The man who sold the world alcanzó el Número 1 el 29 de abril de 1995, justo un año después de la muerte del líder de Nirvana. Se convirtió en su tercer y último primer puesto en la lista.