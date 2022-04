Justin Bieber, Dvicio, Bizarrap y Ava Max se despiden de abril con sus nuevas canciones

La primavera, la sangre altera. Y es que aunque la lluvia esté muy presente en estos últimos días, ya se va notando ese aumento de las temperaturas que nos indica que el verano está más cerca de lo que nos imaginamos.

Pero, ¿qué es la primavera sin la música de nuestros artistas favoritos? Ellos se han encargado de llenarla de ritmos e historias que nos han inspirado cada día. Y es que si lo diste todo con lo nuevo de Karol G, Shakira, Rauw Alejandro, Luna Ki y Lola Índigo, entre otros, el pasado 22 de abril, prepárate para lo nuevo que traen tus artistas favoritos.

Viernes 29 de abril

Justin Bieber, Don Toliver - Honest. Bieber sorprendía a sus seguidores con la publicación de I Am Funny, una divertida canción con un vídeo que servía de anuncio para lo que íbamos a escuchar posteriormente. Ahora llega Honest junto a Don Toliver, un tema de sonidos de hip-hop y R&B que ha revolucionado a sus seguidores.

DVICIO - Mil Veces. La banda madrileña ha estrenado su nuevo disco El Laberinto, que llega con un repertorio de lo más variopinto. Entre las canciones incluidas en el tracklist está esta bonita balada Mil Veces, que se convierte en la canción perfecta para dedicar a esa persona especial.

Bizarrap, Paulo Londra - Music Sessions #23. El productor argentino y el intérprete de Plan A han hecho realidad el deseo de millones de personas. Todos esperábamos el estreno de la session número 23, y al fin se ha acabado el misterio. Con una base cargada de ritmos y una letra sincera, el artista y el productor nos sumergen en una sesión que ya acumula millones de reproducciones en las plataformas digitales.

Ava Max - Maybe You're The Problem. Con unos ritmos de lo más ochenteros y cargados de buen rollo, la artista publica esta canción perfecta para dedicar a esa persona con la que no has acabado en buenos términos. Quizás ellx sea el problema de que vuestra relación no haya funcionado.

Zahara - La Hostia De Dios. Este nuevo tema pertenece al universo Puta, pero la artista decidió dejarlo fuera del álbum. No obstante, lo había reservado para una ocasión especial. Ahora que el disco cumple un año, La Hostia de Dios ve la luz para hablar de cómo la violencia machista ataca a todas las mujeres por igual.

Andy & Lucas - Me Estoy Volviendo Loco. El dúo gaditano vuelve para celebrar su 20 aniversario y lo hace publicando esta canción que se convierte en el primer adelanto de su nuevo álbum: 20 años en 20 canciones. En él repasarán sus mayores éxitos con colaboraciones junto a amigos.

Sam Smith - Love Me More. Otro adelanto es que lanza Sam Smith. Se trata del primer single del que será su cuarto álbum de estudio, que verá la luz el 16 de septiembre. "Escribí esta canción para todos los que se sienten diferentes, para aquellas personas que tienen que evitar decirse cosas desagradables todos los días", explica Sam.

Antonio Orozco, Sebastián Yatra - Entre Sobras y Sobras Me Faltas. estos dos artistas se unen en una canción que formará parte del nuevo disco de Orozco. Un disco que contará con colaboraciones con artistas muy relevantes. Uno de ellos es Yatra, con quien publica esta desgarradora balada.

Don Patricio - El Pueblo En La Casa. Otro que vuelve es el canario, que trae unos ritmos de lo más tropicales y urbanos. Por supuesto, el tema está cargado de esa buena energía que caracteriza a la música de Donpa. Su letra pegadiza convierte su escucha en una experiencia única y que quieres repetir en bucle.

Marshmello, Tokischa - Estilazo. Otros que nos inundan de buen rollo son este DJ y esta revolucionaria artista. Nos traen una fusión de sonidos electrónicos y urbanos que apuntan a convertirse en los protagonistas de este verano. ¡A darlo todo!

Otros de los que se unen a la ola de novedades musicales son Macaco, Ana Mena y Bejo con La Guerra De Los Besos, Marlon con Aquella Canción de Blink, Delaossa con Santo, Zion & Lennox y Danny Ocean con Brisa, Rigoberta Bandini con Ay Mamá (Génesis), Khalid con Skyline, Tiësto y Deorro con Savage, Loquillo con Somos La Furia y Manolo García con El Amante Roto.