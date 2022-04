Ava Max une la nieve y los videojuegos en el videoclip de ‘Maybe You’re The Problem’: ¡No te lo pierdas!

Ava Max está de vuelta con su nuevo tema Maybe You’re The Problem. Será parte de su segundo álbum, en el que todavía está trabajando. La cantante se ha mostrado muy emocionada en sus redes sociales publicando un post en el que decía “I’m back”, y es que Ava vuelve más potente que nunca.

Maybe You’re The Problem es una canción pop que sigue manteniendo la esencia de la artista, a pesar de que dijera para Billboard que los nuevos temas serían diferentes a los que llevamos escuchados. Sí es cierto que la base es algo distinta a la de otras canciones como Kings & Queens o Sweet but Psycho, pero cualquier persona que oiga el tema sabe que es de Ava Max.

Lo presenta con un videoclip donde refleja muy bien el mensaje que quiere transmitir. Aparece en mitad de la nieve acompañada de un joven obsesionado con sí mismo y que apenas le hace caso. Además, utiliza una estética de videojuegos en la que ella misma se sumerge como si fuera un personaje dirigido por este chico.

Es una canción que va más allá de una ruptura porque es la propia Ava Max la que se quita la venda de los ojos y se da cuenta de que no es problemática, como se lo hacía creer su pareja, sino que es él el que mira por sí mismo sin preocuparse por lo que necesita ella.

And I think you should take a second (Y creo que deberías tomarte un segundo)

Just to look at yout reflection (Solo para mirar tu reflejo)

Baby, maybe you’re the problem (Cariño, tal vez tú eres el problema)

No sabemos quién es la persona en la que se ha inspirado Ava para hacer este tema, pero sí tiene que ver con alguien cercano. La propia artista en su entrevista para Billboard confesó que el álbum en el que está trabajando tendrá canciones que relatan el que fue el año más difícil de su vida. Por lo que esta historia sobre una relación tóxica tiene que ver con esta etapa que quiere relatar.

Aún se desconoce cuándo podremos escuchar el álbum al completo, pero estamos seguros de que no dejará indiferente a nadie y que podremos conectar con Ava Max, tal y cómo hemos hecho en Maybe You’re The Problem.