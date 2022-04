Zahara lanza 'La hostia de dios' en el primer aniversario de 'Puta'

El 30 de abril de 2021 Zahara lanzaba al mercado uno de sus discos más personales hasta la fecha. Puta ponía fin a una trilogía de proyectos que comenzaba con Santa y continuaba con Astronauta para abrirse en canal y mostrarnos su bajada a los infiernos. Un disco que, en palabras de la autora, buscaba en los oyentes que “sintieran la incomodidad con la que tenemos que vivir nosotras”. Un disco que hablaba de la culpa, del dolor, de los lugares oscuros y las grietas de una vida (la suya propia) en la que sus comportamientos “tóxicos” señalaban la experiencia de una persona que no se quería nada y se encontraba en el punto más bajo de su vida.

Un año después, Zahara ha querido conmemorar el lanzamiento de Puta, un disco que no ha dejado de estar rodeado de polémica, con el estreno de La hostia de dios, una canción que si bien no formaba parte del propio disco, resultará familiar para los fans que compraron la edición física, pues su letra se encontraba escondida entre las páginas del libreto.

La hostia de dios fue compuesta por la cantante, que participó también en su producción y junto a Martí Perarnau. Una canción que, como su disco, vuelve a provocar cierta incomodidad al hablar de la violencia machista, una violencia contra las mujeres que no entiende de posición social, edad o fama “No importarán la fama, el poder, ni tu ciudad, la edad o la fe”; y que, como denuncia, parece ser el pan de cada día de una sociedad acostumbrada a estas noticias: “Siento que se han acostumbrados a escuchar nuestra historia. Ya no les importa, no tiene ningún valor. Seguimos rezando, pidiendo ayuda y nadie mira a su alrededor”.

Una incomodidad que también se hace patente en el videoclip y el sonido de la propia canción, que utiliza de manera habitual una distorsión en la voz de la cantante con el objetivo intencionado de "molestar". En las imágenes, por su parte, podemos ver a una Zahara hablando directamente a cámara, apelando al espectador y oyente.

La Puta Rave

A la espera de poder escuchar La hostia de dios en directo, la andaluza se encuentra al comienzo de su gira por diferentes festivales de la geografía española, que ha dado a conocer como La Puta Rave por su inspiración en las raves de Londrés y Berlín. Un total de 15 fechas donde pasará por ciudades como Jaén, Málaga, Sevilla, Alicante, Palencia, Girona, Madrid, Barcelona, Bilbao o Benicassim.