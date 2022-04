Skone envía una petición a Estopa en LOS40 Urban

Skone protagoniza muchas páginas del libro de la historia del freestyle. El malagueño se ha convertido en una auténtica leyenda dentro de la escena. Pero a pesar del paso de los años, sigue contando con energía e inspiración de sobra para seguir regalándonos verdaderos momentazos de improvisación sobre los escenarios.

Hace unas semanas tuvimos el placer de contar con él en los estudios de LOS40 Urban, donde nos habló de su retirada del freestyle, de la fama, de Walls y de otros muchos más temas. Descubrimos que aunque se ha planteado colgar las botas dentro del mundo de las batallas de gallos, acaba volviendo porque no consigue imaginar su día a día sin improvisación.

Aprovechando su visita también quisimos saber qué es lo que le queda por vivir encima de un escenario después de llevar 14 años en la industria. Él lo tiene claro: "Rapear, hacer un free o lo que sea con Estopa". "Me muero. Me desmayo", añade seguro de sí mismo.

¿Llegarán sus palabras a los hermanos Muñoz? ¿Aceptarán su propuesta? Esperamos que así sea para así disfrutar de un momento histórico en directo.

Como mencionamos en líneas anteriores, el malagueño es una figura muy importante dentro de la escena. Hace una semana ocupó las portadas de los medios tras ganar la última jornada de la God Level 2022 All Stars 2 vs. 2. Él y Nekroos no consiguieron hacerse con la victoria del campeonato de este año, pues se la llevaron Chuty y Marithea, pero ofrecieron un auténtico espectáculo de rimas sobre el escenario.

¿Quién sabe? Quizás la próxima vez que se suba a uno sea para cumplir su sueño de rapear con los legendarios Estopa.