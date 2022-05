La fundadora del Club de Malasmadres incide en la necesidad de crear un nuevo modelo social de maternidad

“Este libro es un acto más de valentía y de generosidad de una persona capaz de desnudarse, de poner en palabras los sentimientos más profundos, de hablar de lo políticamente incorrecto y de cuestionar permanentemente lo que nos incomoda para cambiar el statu quo, que no está pensado para mujeres que quieren ser libres. El libro, igual que el Club de Malasmadres, es un acto de sororidad porque, a través de la experiencia personal, Laura consigue acompañar a las mujeres a que se sientan menos solas y alzar la mirada feminista para reivindicar un nuevo modelo social de maternidad”. Estas palabras las ha escrito Maite Egoscozabal, socióloga y experta en conciliación que conocerán de sobra todos los que siguen al Club de Malasmadres.

Su compañera Laura Baena ha escrito un libro, Yo no renuncio, en el que habla en primera persona de la lucha diaria de miles de cientos de mujeres por la conciliación. A ella, le tocó abandonar su trabajo cuando nació su primera hija. Y es que ser madre acaba pasando factura tanto personal como laboralmente.

La conciliación real sigue siendo una gran asignatura pendiente para la sociedad y las empresas, y la creadora del Club de Malasmadres ha decidido poner de manifiesto esta injusta realidad en un libro que es un acto en sí mismo de sororidad y generosidad, que quitará vendas y agitará conciencias poniendo el foco en un problema real todavía lejos de desaparecer.

“Yo no renuncio busca destapar realidades ocultas e invisibles, calladas por miedo, silencios cómplices de esta mentira que nos han vendido que se soluciona de puertas para dentro cuando no es así. A través de estas páginas, Laura Baena reivindica un nuevo modelo social de la maternidad más justo e igualitario”, señala la autora.

La conciliación: Ese cuento que nos creímos

Aunque la maternidad se está empezando a dejar de idealizar y cada vez son más las celebs que apuestan por mostrar la realidad, queda mucho por hacer y una de las grandes problemáticas todavía para las mujeres es la de la conciliación.

Los datos hablan por sí solos. En el primer trimestre de 2021 el 85 % de las personas que dejaron su empleo de manera temporal para cuidar de sus hijas o hijos fueron mujeres.

“Nos queda tanto, tanto... Ni siquiera una pandemia mundial ha servido para romper con lo establecido. No ha sido suficiente para repensar el modelo laboral actual y romper las normas de un sistema obsoleto que se aferra como puede a las jerarquías marcadas y a un sistema machista, donde los hombres siguen teniendo sus privilegios por el mero hecho de ser hombres y donde las mujeres somos las eternas cuidadoras invisibles por el mero hecho de ser mujeres”, reflexiona Baena.

“¿En qué momento aceptamos ser las invisibles de este juego macabro? Vale, lo aceptamos, pero ya no. No queremos estar en un segundo plano, queremos estar a vuestro lado, con los mismos derechos y oportunidades. Porque es de justicia social. Nada más. Y porque nos hemos cansado de que nos vendan la moto de «pero si somos iguales, ¿qué te falta?». No y no”, añade.

Todavía queda tener claro lo que es igualdad en este terreno: “Iguales no es esto. Iguales no es poder tener acceso a un trabajo y cargar con todo lo demás sin rechistar. Iguales es tener un trabajo digno, compartir el cuidado y avanzar desde el mismo lugar. Queremos estar por nuestro talento y habilidades, pero si no lo forzamos, nunca estaremos en igualdad de condiciones y oportunidades. No podremos salir de los cuidados del hogar y compaginar nuestras vidas personales con las profesionales. Porque la conciliación sigue siendo ‘un asunto de nosotras’ porque somos las grandes perjudicadas. Y sin conciliación no conseguiremos la verdadera igualdad”.

La maternidad

El Club de Malasmadres puso en marcha un Día de la madre una campaña bajo el título ‘Ser madre en dos palabras’. Se pedía a las mujeres que definieran la maternidad en dos palabras. Y el resultado es para analizarlo.

Culpa, amor, frustración, devoción, cansancio, sacrificio, esperanza, magia, miedo, recompensa, felicidad, agotamiento, entrega, transformación, dolor, sentido, intensidad, responsabilidad, animal, desigualdad o adoración fueron las principales palabras que salieron en este ejercicio común.

Un ejercicio que reflejó esa dualidad de la maternidad entre lo que nos da y lo que nos quita. Se ha construido el ideal de madre en torno a la idea de que es el estado de plenitud que lleva a la mujer a conectar con su verdadera esencia, con el amor más puro al que debe su entrega. Pero esta representación de la maternidad ideal es sumamente exigente, inalcanzable y tremendamente injusta con las mujeres, ya que provoca la emoción más dañina y oculta: la culpa, intenta hacer entender Baena.

La renuncia no es la solución

Muchas mujeres optan por renunciar a ciertos aspectos de su vida para centrarse en la maternidad, pero no es la solución. Hay que cambiar el relato en el rol de géneros para que nuevas generaciones enfrenten este problema desde otra perspectiva.

“Si no cambia el sistema en el que los cuidados no están valorados económica ni socialmente, podemos correr el riesgo de que se den pasos atrás y las mujeres, con el ánimo de proteger los cuidados, queden atrapadas en los trabajos de ámbito privado, siendo los hombres los que sigan conquistando la esfera pública. Como dice la socióloga Teresa Torns cuando describe la desigualdad de género persistente en la actualidad, ‘es un viejo problema en un nuevo contexto’”, recoge Baena.

A partir de este 4 de mayo, Yo no renuncio estará en las librerías mostrando una visión distinta de la maternidad con la que unas estarán de acuerdo y otras no tanto. Pero por lo menos abre el debate.