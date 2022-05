Entrevista a Suu: “El cambio de estilo no ha sido un problema sino al revés”

Suu es uno de los talentos emergentes que más nos sorprenden año a año dentro de la escena musical catalana. Y ya van unos cuantos. Empezamos a conocerla a través de sus canciones y versiones en Instagram y no tardó en dar un paso al frente y presentarse en solitario con apenas 17 recién cumplidos.

Detrás de su nombre artístico está Susana Ventura, una joven que ha transitado por el indie en sus primeras composiciones y que acaba de lanzar Karaoke, una apuesta por el pop-rock de los 2000 en el que se intuye las canciones que escuchaba cuando era pequeña (La Oreja de Van Gogh, El Canto del Loco...).

Nota de voz es la tarjeta de presentación con la que presentó este 'cambio de rumbo' que en realidad es un proceso natural en una artista a la que le sale la música por los cuatro costados. Lo que cantaba con 15 años no es lo mismo que canta con 21 y ya deja claro que no va a ser lo mismo que cante cuando tenga 30. Suu está creciendo a pasos agigantados y disfrutando de ese camino.

La pudimos disfrutar en vivo y en directo en LOS40 Primavera Pop 2022 y muy pronto volverá a subirse al escenario en Girona y Barcelona (14 de mayo - Palau de la Música) o Madrid (9 de junio - Sala Sol). Del pasado, presente y futuro hemos hablado con Suu en esta entrevista en LOS40.

Suu: Creo que no voy a tardar ni un año en sacar nueva música porque estoy escribiendo mucho y tengo ganas. Pero sobre todo por el público. No puedo estar dos años callada

LOS40 ¿Cómo podríamos definirle a la gente el sonido que hay en Karaoke, tu nuevo disco?

Suu: Karaoke es un disco que bebe mucho del pop-rock nacional de los 2000 con referencias como La Oreja de Van Gogh o El Canto del Loco. Pero lo hemos llevado a una modernez más electrónica. Nos hemos movido entre esos dos puntos.

¿Empezaste a componer pensando que ese era el sonido que buscabas?

Fue más durante la producción porque yo cuando las he compuesto a voz y melodía se ha mantenido bastante pero lo que viste el tema sí que los ha cambiado. Al final es lo que he escuchado toda mi vida y me ha parecido genial y maravilloso volver a ello.

¿Qué ha cambiado de Suu durante la pandemia y qué sigue igual?

Han cambiado muchísimas cosas pero sí que es cierto que así como el anterior disco era muy tranquilo, con este he tenido muchas ganas de bailar, de llevarlo al directo, hacer conciertos y cantarlo. Quería hacer las cosas para no estar en casa sino disfrutarlas con gente alrededor.

¿Cómo ha sido trabajar a distancia en las facetas iniciales?

Hacia el final pudimos estar más en el estudio, pero al trabajar con 4 productores distintos sí que ha sido complicado. Al final del todo pude estar bastante en el estudio.

¿Y cómo has trabajado la uniformidad o la diversidad de los productores?

Al principio estaba muy preocupada porque buscaba cosas muy diferentes de cada uno de ellos pero sin quererlo hemos encontrado un sentido común entre todos. El disco no es un puzzle que era mi miedo. Siento que tiene una coherencia estilística y musical. Lo escuchas y no piensas que ha sido producida por 4 personas distintas.

Sí que es distinto una canción como Notas de voz. ¿Temías la reacción de tu público habitual?

De momento es positivo. Al ser un disco corto, la gente se lo está escuchando entero. El cambio de estilo no ha sido un problema sino al revés, algo super positivo.

Supongo que el primer feedback te llega en LOS40 Primavera Pop 2022, ¿cómo lo viviste?

Fue muy loco porque hacía dos días que había salido el disco y pensé que la gente no se sabría las canciones. Pero la gente cantó a tope y fue muy bestia. LOS40 Primavera Pop es algo abrumador.

¿Cuándo empiezas la gira?

Empezamos actuando el 14 de mayo en el Palau de la Música de Barcelona que es un sitio como muy señorial en el que vamos a tocar pop-rock. Luego el 9 de junio en Madrid y este año vamos a intentar no parar.

¿Y en algún show con Dorian?

Me lo han propuesto y lo estuvimos hablando. A ver si se puede dar en Madrid pero en Barcelona segurísimo.

Suu: Creo que hay que perder el miedo al cambio y hacer lo que te apetezca hacer en cada momento.

¿Cómo surge la idea de esa colaboración con Dorian: Universal?

Yo soy muy fan suya pero no nos conocíamos personalmente. Me escribió Marc para hacerme la propuesta y para mí fue un honor y más hacerlo en catalán que es el idioma materno de los dos. Para mí fue muy guay y una experiencia muy chula. Ha habido una conexión artística muy real y sincera así que habrá más en el futuro.

¿Te sientes cómoda en la faceta como colaboradora?

Normalmente me cuesta mucho entrar en la canción de alguien, en su imaginario. Pero en el caso de Dorian como me siento muy dentro porque creo que escribimos de forma parecida y con referencias similares me he sentido muy conectada a la canción.

Si un día te suena el teléfono para colaborar, ¿quién te gustaría que te llamase?

Ahora mismo Dani Fernández. Soy muy fan de como escribe y tenemos productor en común que es Tato Latorre. Me encantaría que se produjera, quién sabe.

Gracias a las redes y a las plataformas de streaming, ¿quedan diluidas las barreras de lo indie y lo mainstream?

Creo que tenemos que empezar a eliminar las etiquetas que te encasillan en estilos concretos. Los artistas bebemos de diferentes sitios porque recibimos constantes estímulos y más con las nuevas plataformas. En TitkTok me salen temas de todo y croe que debemos dejar

Cuando empezaste a publicar música tenías 15 años y publicaste disco con 17. Tienes 21 y ya vas por el tercero. ¿Piensas en esa juventud de cara a tu público?

Me va a días. A veces pienso que puedo saturar mi propio mercado pero no lo pienso mucho porque me gusta mucho hacer música y quién sabe lo que pasará en el futuro. Voy a seguir haciéndolo sea cual sea el formato.

Y con respecto a tus primeras composiciones y tus primeros temas, ¿qué sientes?

Me muero de la vergüenza pero no en plan qué mona. No me representan porque era una adolescente y de hecho en los conciertos ya no canto algunas de esas canciones. Creo que forman parte de la evolución artística y probablemente dentro de 10 años ya no me represente lo que canto ahora.

Suu: Karaoke es un disco que bebe mucho del pop-rock nacional de los 2000 con referencias como La Oreja de Van Gogh o El Canto del Loco

¿Y estás contenta con tu evolución musical?

Estoy muy contenta porque he conseguido con este disco todo lo que quería. Creo que hay que perder el miedo al cambio y hacer lo que te apetezca hacer en cada momento.

Después de este disco, ¿qué tienes pensado?

Quiero no esperar tanto en sacar música nueva porque pierdo la novedad. Creo que no voy a tardar ni un año en sacar nueva música porque estoy escribiendo mucho y tengo ganas. Pero sobre todo también por el público. No puedo estar dos años callada. Yo como fan a veces pienso: "una cancioncita, ¿no podrías sacar?".