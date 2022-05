El ‘hasta pronto’ de Vanesa Romero y Victor Palmero a ‘La que se avecina’

La que se avecina no contará en su temporada 13 con dos de sus rostros más reconocibles en las últimas temporadas: Vanesa Romero y Víctor Palmero. Ambos intérpretes han reconocido que no participarán en el rodaje de los nuevos capítulos que se rodarán en 2022 pero no han cerrado la puerta a sus personajes.

No se trata por lo tanto de un adiós definitivo como sucedió con otros personajes / actores como Luis Miguel Seguí o Beatriz Carvajal que dieron vida a Leonardo Romaní y a Gregoria cuyos papeles terminaron en el cementario.

La serie también ha perdido a otros personajes de manera definitiva tras el fallecimiento estos años de Eduardo Gómez, Gemma Cuervo, Mariví Bilbao, Verónica Forqué o Emma Penella. Otros como Malena Alterio, Fernando y Carlota Boza, Rodrigo Espinar, Isabel Ordaz, Sofía Nieto o Antonia San Juan han aparecido y desaparecido según la temporada.

Parece que ese podría ser el caso de Vanesa Romero (Raquel Villanueva en La que se avecina) que describía así la situación para FórmulaTV: "En breve arrancarán a grabar y están emocionados todos los que participan. La verdad es que ahora mismo tengo otros proyectos profesionales y estamos intentando cuadrar agenda. Espero que en esta temporada pueda estar en algún capítulo y seguir disfrutando de la serie. Esta temporada será así y en la siguiente ya veremos si vuelve Raquel. Son tres temporadas, espero que en algún momento vuelva a aparecer Raquel y vuelva a disfrutar del personaje que tantas cosas bonitas me ha dado. Estoy abriendo otros caminos, otras puertas, y a nivel interpretativo, otras historias también".

Una situación similar a la de Víctor Palmero quien, en palabras también para FormulaTv dejó clara su situación: "Me he enfocado muchísimo en mis proyectos teatrales y creo que me he hecho adulto con La que se avecina. Creo que mi yo adulto necesitaba intentar trabajar en otro tipo de cosas".

La situación de ambos intérpretes podría cambiar ya que La que se avecina ha firmado por tres temporadas más con Mediaset para seguir las andanzas de la popular comedia televisiva que cambiará Mirador de Montepinar por otro nuevo escenario: "Montepinarianos, ya os podemos dar buenas noticias: vamos a grabar la T13 de #LQSA en 2022. Y la T14 en 2023. Y la T15 en 2024. Ya tenemos nuevos platós donde estamos construyendo el nuevo edificio. Nuestras mentes enfermas ya están con los guiones. Seguiremos informando" explicó en su día Alberto Caballero.

Esta nueva temporada la podremos ver primero en Amazon Prime Video, como ya ocurrió con la anterior, y luego pasará a Mediaset. Estamos deseando ver esta comunidad renovada y con una unidad de vecinos que hasta ahora no se ha dado.