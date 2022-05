Llega The Rhythm of the Night by DJ Nano, el primer musical de electrónica

Si pensabas que ya lo habías escuchado y visto todo, llega DJ Nano para demostrar que estabas más que equivocado/a. El referente de la música electrónica, no solo en España, sino en el mundo, aterriza en Madrid con The Rhythm of the Night, el primer espectáculo teatral de música electrónica.

A partir del viernes 6 de mayo viajaremos a la ciudad de Madrid del año 1993 desde el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío. Josito se convierte en el protagonista de la historia, que es un estudiante de Telecomunicaciones que aterriza en el mundo de la noche, la música electrónica y la famosa ruta del Bakalao. Diversas personas irán apareciendo en su vida para dejar huella y darle forma a sufuturo.

La música será, por supuesto, un elemento fundamental. Sonarán hits de la década de los 90 en un repertorio diseñado por el propio DJ Nano. Hits que nos llevarán directamente a las famosas discotecas de la época: desde Barraca hasta Attica, pasando por Chocolate y New World, entre otras.

En la época no solo hubo un Josito, sino miles y miles de ellos. Por eso, cualquiera que disfrute de esta historia y que haya vivido aquella época se sentirá muy identificado con lo que ocurra encima del escenario.

La música electrónica ha formado parte de nuestras vidas como pilar fundamental de los sonidos que marcaron la década de los 90. Ahora DJ Nano ha querido expandirla a otros territorios y por ello apuesta por este nuevo proyecto que se sitúa en el teatro.

The Rhythm of the Night apunta a convertirse en uno de los espectáculos del año. Y lo mejor de todo es que tú ahora puedes disfrutar de él. ¡Las entradas ya están disponibles! Así que si aún no tienes la tuya y quieres asistir a la revolución de la música electrónica, no te pierdas este espectáculo.

DJ Nano está de enhorabuena, y no solo por el estreno de este musical, sino porque también llega a LOS40 su podcast No paramos y no queremos parar. Un proyecto en el que los protagonistas son personas que cuentan historias que nos moverán por dentro. Las protagonistas serán las conversaciones poderosas con gente emprendedora, artistas, actores, periodistas, políticos que no paran y no quieren parar.

A DJ Nano le quedan muy pocos retos por superar, y este año tiene claro que no va a parar ni va a querer parar dándolo todo con The Rhythm of the Night.