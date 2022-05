‘Un verano sin ti’ de Bad Bunny se lanza el 6 de mayo con 23 canciones

Bad Bunny ya tiene fecha de lanzamiento para su nuevo álbum de estudio. El solista de Puerto Rico acaba de confirmar el estreno de su nuevo proyecto discográfico con el que sigue cumpliendo con su tradición de lanzar nueva música en años pares desde el inicio de su carrera. Un verano sin ti verá la luz el próximo 6 de mayo de este 2022.

Lo ha confirmado a través de una especie de trailer con Gabriela y Mario Casas que podría adelantar el videoclip de su primer single. Una especie de pesadilla de la que despierta para traernos lo mejor de su música.

Como decíamos, Benito no faltará a su cita con la música en los años pares: X 100pre (2018), YHLQMDLG (2020), El último tour del mundo (2020) y Las que no iban a salir (2020). En apenas unos días comenzará una nueva era musical para el portorriqueño que estará comandado por 23 nuevas canciones tal y como ha confirmado el artista.

Una vez más el músico ha bromeado con el listado definitivo. 23 temas que tienen el mismo título: Palo. Es decir, Bad Bunny asegura que todo su disco, de principio a fin, es un auténtico hit a hit. En la industria se utiliza el termino "palo" para referirse a una canción que es muy popular y tuvo gran éxito. Por eso sus seguidores creen que ese sería el número de canciones del disco.

Hace unos días, combinando imágenes de su grupo de amistades y de su pareja sentimental, Gabriela, el puertorriqueño mostró algo más de 40 segundos de la que todo el mundo aseguraba que será su próxima canción. Un single que se ha convertido en el primero de su inminente aventura musical.

"Sorry pero me las merecía" escribió el artista a través de su cuenta oficial en TikTok donde compartió este avance sonora de su futura propuesta musical en el que parece apostar por los ritmos caribeños a caballo entre el ska y el reggae.

"Me fui de vacaciones, con mucha cerveza y canciones, un shot por las buenas amistades y por las bendiciones. Y si el día se pone feo, tú me lo haces bonito, ya no pido más deseos, tengo todo lo que quiero" se escucha cantar a Bad Bunny en este fragmento de lo que promete convertirse en un nuevo éxito más de su carrera.