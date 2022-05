El espectacular look 2x1 de Blake Lively en la Gala Met 2022

Blake Lively ha sido una de las anfitrionas de la Gala Met 2022 y como tal ha ejercido perfectamente. Uno de los vestidos más impresionantes de la alfombra roja lo ha llevado ella. El traje ha sido confeccionado por Atelier Versace.

El look elegido para la ocasión ha sido un 2x1. Blake llevaba un vestido que en realidad eran dos. La actriz ha subido la escalinata portando un precioso look en tonos anaranjados, ocres, bronces...A mitad de su recorrido, tres ayudantes han comenzado a quitarla el enorme lazo para descubrir que debajo llevaba otro vestido en tonos azules turquesa.

La prensa que cubría la escalinata se ha sorprendido tan gratamente que le ha ovacionado. ¿Qué más se puede pedir? Blake lograba el reconocimiento de su vestido y ha mostrado una amplia sonrisa que se ha transformado como su vestido en una risa enorme.

Blake Lively en la Gala Met / Getty

El look rinde homenaje a la Estatua de la libertad, a la Estación Central y al Empire State Building. La actriz, conocida por su papel en Gossip Girl, no escatimó en detalles y lució tiara y unos espectaculares pendientes de piedras preciosas verdes y rosas. El maquillaje de Blake ha sido elegante y poco marcado. Su rubia melena larga ha brillado tanto como su look. Tanto por su papel como Serena Van der Woodsen como por su vida alejada de los focos, Blake se ha convertido en un icono de estilo.

Del peto vaquero al Versace

Seponga lo que se ponga está divina. Así la hemos podido ver en peto vaquero y coleta deshecha y nos preguntamos cómo lo hace para que todo le quede bien. La vemos en galas benéficas, acudiendo a fiestas y estrenos con looks llenos de glamour que le sientan como un guante.

El dress code elegido por la Met para este año ha sido el glamour dorado de finales del siglo XIX. En la escalinata de la Gala Met hemos podido ver todo tipo de interpretaciones sobre el tema propuesto. Los invitados han dejado volar su imaginación para vestirse y rendir homenaje a la edad dorada que Estados Unidos vivió. Con esta temática la organización de la gala quiere volver a brillar como lo hizo antes de que el coronavirus trastocara los planes de todos hace dos años.