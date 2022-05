William Levy habla de la realidad de Cuba en ‘El Hormiguero’ y hay reacción en redes

Café con aroma de mujer ha hecho creer a algunos que William Levy es colombiano. El éxito de la serie que rodó el remake en aquel país ha confundido a más de uno. Pero no, el actor que da vida a Sebastián Vallejo es cubano, aunque lleva desde los 15 años fuera de su país de donde salió cuando consiguió asilo. Lo explicó en su visita a El Hormiguero donde no dudó en contar cómo recuerda su infancia allí.

Un año antes se jugó la vida para poder abandonarlo y le salió mal. Pero su padrastro era preso político y Estados Unidos acabó dándole el asilo político que necesitaba para salir y enfrentarse así a una vida llena de oportunidades.

“Lo que pasa en Cuba es que vives muchas carencias, pero lo más duro es que te quiten la libertad, lo que Dios te da que es la libertad. Es difícil vivir en un país en el que sabes que puedes dar lo mejor de ti y no avanzar, no tener un futuro”, explicaba.

Pablo Motos quiso saber si en aquella época pasaba hambre y eso le hizo reír. “Cuando me preguntaban cómo haces para estar en forma, no, es que en Cuba pasé 15 años haciendo dieta obligado por el gobierno”, aseguraba.

Con el equipo de Montecristo, la serie que va a rodar en España, ha hablado de la realidad de que muchos españoles conocen Cuba y eso le ha hecho pensar en el período especial, un momento que tuvo lugar en 1989. “Rusia se separa de Cuba y queda sola. Fidel dijo, vamos a un periodo especial en el que no hay nada, y en verdad, no había nada. Nos daban un pan al día”, recuerdo sobre aquella época.

Una época difícil

“Fue el momento más duro de mi vida porque tenía 9 años. Entre el 89 y el 95 era una edad en la que empiezas a darte cuenta de lo que está pasando realmente en Cuba y uno pasa mucha hambre. Te dan un pan al día por persona, no puedes comprar más pan. Te dan un cuarto de pollo al mes, aunque tengas la oportunidad de comprar más, no puedes hacerlo. Son raciones y todo el mundo tiene que comer igual, es el comunismo”, relataba.

“En la ciudad no podías criar animales. Nos juntábamos todos los vecinos, reuníamos dinero y uno iba al campo, compraba un puerco y lo criaba en la bañera de casa. Se vuelve tu mejor amigo. En la ciudad no era legal criar un puerco y si te pillaban te metían varios años preso. Si te pillaban con carne eran 20 años preso. Si matabas una vaca era cadena perpetua. No estoy diciendo mentiras, no estoy exagerando, es algo real”, admitía.

Ahora lo puede contar con risas, pero no fueron tiempos fáciles. El 31 de diciembre, los vecinos mataban el puerco y todo el mundo comía. Era una situación surrealista. Contó que un día les dijeron que en lugar de un cuarto de pollo les iban a dar un pollo por persona y cuando fue a buscarlo le dieron un pollito de verdad para criarlo. En casa eran siete personas y les dieron siete pollitos. Por la noche en las noticias iban a explicar cómo criarlos. “Al pollo se le da pan mojado, ¿el pan del día?”, recordaba.

Debate en redes

Los seguidores del programa aprovecharon su explicación sobre cómo es vivir en un régimen comunista para expresar su opinión al respecto.

Puede que algún día, pueda regresar a su país porque las cosas, de verdad, hayan cambiado.