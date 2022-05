Anuar vive un juicio en ‘Supervivientes 2022’ para plantear un castigo por sus supuestas trampas

Supervivientes 2022 vivió el primer programa presentado por Carlos Sobera, y no lo hizo fuera de polémicas. Y es que desde Honduras había un asunto por resolver, que culpaba directamente a uno de los participantes más controvertidos -ojo a su bronca con Juan Muñoz hace apenas unos programas- de lo que va de edición: ¿Había hecho Anuar Beno fuego por sus propios medios, o haciendo trampas?

Todo se producía en una tarde en el que el equipo que en la primera gala formó Anabel Pantoja los ánimos estaban por los suelos. Pese a sus repetidos intentos de hacer una pequeña hoguera para poder cenar la pesca del día, les resultaba imposible conseguir ni si quiera una chispa. Algo que el equipo contrario sí ha logrado, y que incluso les llegó a dar algún consejo.

Aun intentándolo por parejas, todo parecía perdido, hasta que desde la lejanía se escuchaba un grito. Anuar consiguió hacer un fuego, que ya tenía la llama bastante viva. Aunque sus compañeros fueron a celebrarlo por todo lo alto bañándose en elogios hacia el hermano del yerno de Isabel Pantoja… Mientras que en el otro equipo sospechaban.

Esto hizo que Lara Álvarez, desde su conexión en Playa Escondida con el plató de Mediaset, plantease el tema para debatir con participantes, con los colaboradores e incluso con la audiencia. De este modo, Ana Luque confió en el cuñado de Isa P por la euforia que mostró al conseguir hacer fuego, mientras que Juan Muñoz elogiaba sus dotes como superviviente dejando atrás su reciente bronca.

En el equipo contrario, muchos resaltaban que la manera en que ese fuego había aparecido fortuitamente era algo muy extraño, y no es para menos: apareció después de que la organización les premiase con un repelente de mosquitos que echaba humo. Una casualidad que muchos no vieron tan casual como puede parecer, y determinaron que tenía mucho más que ver de lo que a priori se podía pensar.

Desde plató, las opiniones cambiaban. Alexia Rivas y Lara Sajén, ambas concursantes de Supervivientes 2021, dejaban claro que su versión no se sostenía por varias razones. La primera criticó que la reacción de Anuar no fue de indignación, un sentimiento que debería haberle nacido después de dudar de su palabra y habilidades; mientras que la segunda tiraba de su propia memoria y declaraba que no era tan sencillo como para hacerlo como lo hizo.