¿Qué hizo Juan Muñoz después de 'Cruz y Raya'? Lo que hizo antes de ir a 'Supervivientes'

Juan Muñoz alcanzó la fama con Cruz y Raya a finales de los 80. El dúo humorístico lo formaban él y José Mota y desde que empezaron, en 1987 hasta el 2007, cuando pusieron fin a su trabajo común fueron una de las parejas más solicitadas para hacer reír al público.

La agenda de Cruz y Raya estaba repleta de bolos y galas de televisión, sus imitaciones provocaban las carcajadas en millones de espectadores y como empezaron al tiempo que las televisiones privadas, su fama se extendió por todo España.

Era el momento cumbre de un dúo con suerte dispar cuando se separaron y tuvieron que ganarse la vida por su cuenta. Tampoco han quedado claro los motivos por los que terminaron. Según Juan Muñoz la decisión la tomó él. Las razones fueron según ha explicado familiares, necesitaba pasar más tiempo con su hijo al ver que crecía y él se lo estaba perdiendo. Lo cierto es que si hubo un ganador y un perdedor en esa ruptura, a Muñoz le tocó lo segundo.

José Mota sí que ha logrado seguir en lo más alto de la fama, con continuos programas de humor que han cerrado el año en Televisión Española. No ha seguido el mismo camino Muñoz, quien apartado de la popularidad, tiene una larga trayectoria en el mundo del espectáculo: ha trabajado en cine, en doblaje, teatro, televisión y hasta ha compuesto bandas sonoras de films.

Sin embargo, en ninguno de los proyectos en los que se ha embarcado ha tenido tanto éxito como el que tuvo con Cruz y Raya. Los bolos de Juan Muñoz han sido cada vez más minoritarios, con monólogos que no han generado mucha aficción. Además, siempre le ha acompañado una leyenda acerca de su vida privada, que él ha negado. Se le ha acusado de consumir drogas, por ejemplo. "Te voy a reconocer que fumaba muchos petas, pero nada más. Y lo dejé, porque todo tiene su momento. Hay que evolucionar. Salí mucho de fiesta y me lo pasé muy bien, pero me colgaron un sambenito de me cago en la puta", según ha explicado Muñoz.

Ahora, el humorista puede vivir una segunda oportunidad con el programa Supervivientes, que se emite en Telecinco y puede contar, sin mediadores, cómo ha sido, de verdad, su vida lejos de la fama.

No es la primera vez que intenta volver a la televisión. En 2011 grabó un piloto de un programa llamado: “Esta noche... Juan Muñoz”, muy parecido a los que ha seguido haciendo José Mota, basado en diferentes escenas humorísticas. Lamentablemente no tuvo el recibimiento esperado y nunca fue más allá de ese primer programa de prueba.

Años después, entre 2016 y 2017 formó parte del grupo de concursantes de la quinta edición de Tu cara me suena, donde quedó el 7° clasificado. Pero sin Mota al lado, Juan Muñoz no tenía el carisma que se necesita para hacerse un hueco en la tele y volver a ser la estrella que un día fue.

Malos rollos con José Mota

La relación con la otra mitad de Cruz y Raya ha pasado por varias etapas: desde la indiferencia entre ambos hasta la participación de Juan Muñoz en los exitosos programas de su ex pareja cómica.También han existido los malos rollos.

José Mota siempre ha mantenido una postura prudente y silenciosa acerca del compañero con el que llegó a la fama. En cambio, Muñoz, alguna vez, no ha podido morderse la lengua acerca de lo que piensa de Mota. Fue tan grave lo que dijo que enseguida pidió disculpas, muy arrepentido por haber hablado con alguna copa de más. Supervivientes es la puerta a dejar de ser la cruz de Cruz y Raya.

Esperamos que Muñoz disfrute mucho de su estancia en las playas hondureñas y tenga una buena experiencia en el programa Supervivientes. Muñoz ha dicho claramente que va a pasarlo bien y a ganar dinero. Precisamente sobre lo que se lleva por la participación un amigo suyo Luis Alvero ha explicado que "el quería 20.000 euros por semana y le han pagado 12.000 semanales".

Los compañeros de Juan Muñoz en Supervivientes

