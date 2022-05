Lennis Rodríguez saca nuevas fechas para su “Pura Vibra Tour Vol.2”

Lennis Rodríguez ha sacado nuevas fechas para su gira Pura Vibra Tour Vol.2, después de haber sacado anteriormente un segundo cartel. La cantante está recorriendo el mundo, su último concierto fue en Alemania y el 10 de agosto en Villanueva será el que ponga el broche final a este nuevo cartel.

Con su canción más reciente junto a Omar Montes y Chus Santana, Aunque no te pueda ver, la artista lleva una temporada redonda, llena de conciertos en directo y conociendo a todo su público que canta y baila junto a ella sus nuevos temas y todos los clásicos que nos han hecho disfrutar.

Con este nuevo cartel y las fechas que quedan por confirmar deja claro que queda Lennis Rodriguez para rato y que en cada concierto va a dar el máximo, subiéndose donde sea y cantando a pleno pulmón con todos sus fans.

Con su último disco, Colores, ya demostró la mujer trabajadora y original que puede llegar a ser dentro de la música urbana. Con este nuevo disco, la artista ya defendió que "Colores soy yo. Esa persona con mil colores, sin barreras, sin una sola palabra que me describa y con mil colores dentro de mi cabeza. Soy dominicana, española, vivo aquí, vivo allá".

Su música es reggaetonera siempre cantada desde el optimismo, pero no solo eso. Las letras buscan la conciencia social y repensarnos a nosotros mismo, lo que hacemos y queremos, especialmente al autoamor.

La artista desveló en una entrevista para LOS40 qué es lo que la inspira a componer música nueva, “Mi carrera para mí ha sido un regalo. Pero es por aquella llorera que me hizo aquel muchacho, aquella regañina que me dio mi madre, aquella cosa que me dijo mi amiga, aquella traición que me hizo aquel pana... todo eso hizo que yo pueda cantar así"

Y no solo eso, porque como pasa con sus carteles, tiene muchos planes de futuro y entre ellos está darlo todo por sus fans, “Voy a poner a España del revés de aquí al verano. La voy a sacudir tres veces y la voy a poner a perrar”

Desde Alemania a Madrid pasando por Valencia, ese es parte del recorrido que hará la cantante en este nuevo cartel. Pero después cantará en México, República Dominicana y muchas más fechas que no ha querido dar a conocer por el momento.

Lo que es seguro es que Lennis Rodriguez pasará por tu ciudad con toda la buena energía, positivismo y mucho ritmo, como ha hecho en las fechas que ha tachado hasta el momento.