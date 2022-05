Olga Moreno en su segunda entrevista para la revista Semana: "A mi familia la han destrozado"

En unas semanas donde los nombres de Antonio David Flores, Marta Riesco, Olga Moreno y Rocío Flores han sido más que protagonistas de las tertulias de los programas nacionales del corazón, la todavía mujer de Antonio David regresa a la revista Semana para entregar la segunda parte de una entrevista exclusiva que realizaba para la publicación.

En la primera parte ya pudimos conocer su versión sobre los últimos meses de su relación y el relato de cómo se enteró de la infidelidad de su marido con la periodista Marta Riesco. Ahora, la sevillana se abre en canal para abordar cómo afecto la emisión de la docuserie Rocío, contar la verdad para seguir viva a su familia, un relato que la hija de Rocío Jurado comenzó a narrar antes de que la hispalense se marchase a Honduras para participar en Supervivientes pero cuya emisión principal se produjo mientras Olga estaba alejada de su familia.

"A mi familia la han destrozado" comenta Olga Moreno en torno a la emisión del documental, que supuso un antes y un después tanto en su relación de pareja como en la estabilidad de su núcleo familiar: "La gente no se puede hacer una idea de lo que se ha vivido en mi casa".

Las palabras de Olga Moreno hacen referencia, en primer lugar, al despido de Antonio David Flores del programa Sálvame tras la emisión del primer episodio de la docuserie. Una emisión que habría provocado el encierro en sí mismo del colaborador de televisión y graves problemas en su salud mental: "No sé cómo está vivo con el acoso que le han hecho".

¡Bomba! Olga Moreno defiende a Antonio David y carga contra Rocío Carrasco: "Ha destrozado a mi familia". Revista “SEMANA” #YoMeRebelo4M pic.twitter.com/qBws6YwUgh — 🌹Rosa M🌹🫂 RosMu (@RosaMMunoz) May 4, 2022

La ganadora de Supervivientes 2021 abordaba, igualmente, la cuestión de por qué aún no se habría separado del ex marido de Rocío Carrasco. A lo largo de los últimos días se ha especulado que la razón tendría que ver con una cuestión judicial, por un jucio de alzamiento de bienes al que se enfreta su todavía marido. Sin embargo, la sevillana da una respuesta mucho más sencilla y alejada de las especulaciones: "Porque no nos hemos sentado a hablarlo".

Para poder conocer el contenido íntegro de la entrevista es necesario adquirir su edición física. Por el momento, estamos seguros que las declaraciones que se conocen seguirán llenando minutos durante los próximos días en televisión mientras Olga se refugia en su familia y sus amigos durante la que está siendo una de las Ferias de Abril más duras para la empresaria en los últimos años.