Britney Spears se sincera sobre los problemas de autoestima que le causó su padre

Britney Spears está en uno de los mejores momentos de su vida. La cantante, que consiguió hace solo unos meses recuperar su propia tutela e independencia legal, está esperando a un bebé junto a su pareja Sam Asghari y, además de haberse mostrado feliz por ello, en las últimas semanas ha decidido tomarse mucho más tiempo para ella y reflexionar sobre todo lo que ha ocurrido en la que ha sido una de las vidas más mediáticas de la historia del pop.

Ahora que el oleaje que la ha perseguido durante casi tres lustros la ha abandonado al fin, Britney ha decidido retomar las riendas de su vida, pero no olvidar lo ocurrido. De hecho, de una forma que quizá le esté resultando terapéutica, la intérprete de Toxic y Baby One More Time ha decidido compartir con todos sus seguidores algunas reflexiones sobre sus años más oscuros y cómo las presiones de su padre y quizá también de la industria, acabaron con su autoestima.

"13 fue la edad en la que realmente me sentí un poco guapa... Creo que mis días rebeldes se debieron al hecho de que siempre tenía que estar perfecta y guapa... Luego fui a los extremos y me volví salvaje y traviesa ... ¡Pero en esos días rebeldes, sinceramente, todavía me sentía verdaderamente guapa!", ha arrancado la artista en un post de Instagram al que ha acompañado con una foto de ella cuando era adolescente.

Britney ha continuado explicando que una de las cosas que la tutela provocó en ella y de las que más le "dolieron" fue que siempre le decían que "estaba gorda". Según recuerda, en aquellos tiempos la Princesa del Pop había enamorado al mundo, pero para su entorno, "nunca estaba lo suficientemente buena. "Mi padre me hizo sentir que tenía que intentar... intentar... intentar... ¡Muchísimo tiempo! ¡Arruinó la semilla más profunda de mi ser...! ¡La que me hacía sentir hermosa como cuando tenía 13 años!", ha espetado Britney.

Mi confianza... Mi estilo... Mi diálogo interior... y sí, incluso mi vida sexual... Todo completamente arruinado

La artista, que ahora tiene 40 años, dos hijos y un tercero en camino, ha explicado que fue al dejar atrás los 13 años cuando su autoestima se dinamitó por las exigencias que recibía constantemente sobre su físico. "Mi confianza... Mi estilo... Mi diálogo interior... y sí, incluso mi vida sexual... Todo completamente arruinado. ¡Me hizo sentir fea y por tanto lo fui! ¡Créeme, cuando te sientes guapa el mundo es completamente diferente... Lo sé porque he sido testigo de ambas", ha sostenido la artista.

Britney ha querido recalcar que en el momento en el que recuperó su tutela se sintió tan bien consigo misma que dejó de esforzarse tanto por conseguir un físico perfecto. "¡Entré en un mundo nuevo! ¡Me sentí hermosa... y por lo tanto lo fui!", ha asegurado.

"El daño psicológico de mi padre siempre estará ahí"

En el mismo comunicado que ha denunciado cómo los supuestos comentarios de su padre sobre su físico le afectaron profundamente, la cantante ha querido dejar claro que para ella ha llegado el momento de tener conversaciones incómodas, ya que estas, a su parecer, son muchas veces necesarias.

Además, para acabar con su alegato, Britney ha acusado a su padre y a todas las personas que estuvieron de causarle un sufrimiento irreparable. "El daño psicológico de mi padre y cada p*** persona que lo acompañó siempre estará ahí. Lo que piensas es lo que eres y yo me siento un poco en mis 13 otra vez", ha asegurado.