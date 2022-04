Britney Spears está embarazada por tercera vez, la primera con Sam Asghari

Pocas personas además de Britney Spears se merecían más una noticia como esta después del infierno personal que ha pasado durante las dos últimas décadas. La Princesa del Pop ha confirmado que está esperando su tercer hijo, el primero con Sam Asghari su pareja desde hace muchos años.

La cantante estuvo sometida a una trágica tutela por parte de su familia que terminó en un litigio en el que quedó en evidencia que a nivel personal, económico y financiero, había tenido que sufrir lo insufrible. Ahora a sus 40 años ha recuperado su vida por todo lo alto con esta gran noticia de su embarazo.

La propia Spears ha sido la encargada de compartir la feliz noticia con todo el mundo con una preciosa imagen y una aplaudida reflexión: "Perdí mucho peso para ir a mi viaje a Maui y lo recuperé… Pensé: Caramba... ¿qué le pasó a mi estómago? Mi esposo dijo: "¡¡¡No, estás embarazada de comida tonta!!!" Así que me hice una prueba de embarazo... y uhhhhh bueno… voy a tener un bebé… 4 días después estoy un poco más embarazada de comida ¡Está creciendo! Si hay 2 allí... creo que podría volverme loca" escribió la Princesa del Pop en su perfil oficial en Instagram.

"Es difícil porque cuando yo estaba embarazada tuve depresión perinatal. Tengo que decir que es absolutamente horrible. Las mujeres no hablaban de eso en ese entonces… algunas personas consideraban peligroso si una mujer se quejaba así con un bebé dentro de ella. pero ahora las mujeres lo hablan todos los días. Gracias a Jesús que no tenemos que mantener ese dolor como un secreto reservado… ¡¡¡Esta vez haré yoga todos los días!!! Repartiendo mucha alegría y amor" confesó la solista estadounidense.

Por su parte, Sam Asghari también quiso sumarse a la celebración de la feliz noticia: "El matrimonio y los hijos son una parte natural de las fuertes relaciones construidas sobre el amor y el respeto. La paternidad es algo que siempre he buscado y no me lo voy a tomar a la ligera. Es el trabajo más importante que haré siempre

Será el tercer embarazo para Britney Spears que ya tiene dos hijos, Sean de 16 años y Jaden de 15 años fruto de su relación con su anterior marido Kevin Federline. Ahora Britney compartirá la experiencia de maternidad / paternidad con Sam Asghari con quien lleva saliendo desde 2016 cuando se conocieron en el videoclip de Slumber Party. Ambos se prometieron en septiembre de 2021.