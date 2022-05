Empieza la época de bañadores y el de Bebe Rexha impacta: “Te respeto, pero ¿por qué haces esto?”

“Me encantan los juegos para adultos🏖️”. Este es uno de los comentarios que ha suscitado el carrusel de fotografías que ha compartido Bebe Rexha de las vacaciones que está disfrutando en el mar.

Llega la época de calor, bañadores y cuerpos a la vista y ella no ha dudado en jugar con eso. A bordo de un barco, ha publicado una primera foto de ella con pareo. “Juntos el mundo podría ser nuestro. Desliza para un pequeño regalo”, escribía al lado.

Al deslizar, veíamos cómo se iba quitando el pareo para dejar a la vista el trikini tan atrevido con el que no todas se atreverían. Ella ha demostrado que no tiene ningún tipo de prejuicio y que se siente a gusto con su cuerpo, aunque no cumpla con los estándares de muchos.

Opiniones distintas

Y está claro que cuenta con el apoyo de sus seguidores que en una inmensa mayoría han aplaudido el resultado y han llenado los comentarios de piropos. Sexy, fabulosa, regalo, reina de las curvas o perfecta son algunas de las palabras que le han dedicado.

Claro que no a todo el mundo le ha gustado tanto su modelito. También le han caído algunas críticas.

I respect but why do you do this (Te respeto, pero ¿por qué haces esto?)

🤮🤮🤮🤮🤮🤮

Not a fan anymore 🤦🏻‍♂️ (Ya no soy fan 🤦🏻‍♂️)

Very bad🤢 (Muy mal 🤢)

omg😢

Wow beautiful babe but where’s the rest of the swimsuit lol (Wow hermosa nena, pero ¿dónde está el resto del traje de baño jajaja)

Love her songs. Hate her style🤦🏻‍♀️ (Me encantan sus canciones. Odio su estilo 🤦🏻‍♀️)

Al margen de las opiniones, lo bueno de este posado es que ha logrado superar todos los complejos que tuvo en otros momentos. Ella misma confesó que hubo un tiempo en el que dejó de publicar fotos suyas porque no se sentía cómoda con su cuerpo. Algo que ha cambiado y le permite lucirlo al margen de opiniones.