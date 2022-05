Carlota Boza, la ‘minicuqui’ de ‘La que se avecina’ se enfrenta a uno de sus mayores traumas

Llevamos muchos años viendo a Carlota Rivas crecer en La que se avecina. Es lo que tiene cuando una niña comienza muy pequeña en una serie que se alarga en el tiempo. La minicuqui nos ha hecho reír en muchos momentos y, eso, a veces hace que nos olvidemos que detrás de ese personaje hay una niña real con una vida real que no siempre están tan risueña.

Carlota Boza ya no es una niña, es una jovencita que, como muchas otras, comparte su vida, pensamientos y reflexiones a través de las redes sociales y una de las últimas ha llamado mucho la atención.

“Hoy he tocado, he mirado a los ojos a mi maltratador después de casi 8 años”, empezaba escribiendo en twitter. No ha dado más detalles de lo sucedido, pero si echamos cuentas, hace ocho años tenía unos 12 años.

Si un maltrato es complicado de asimilar a cualquier edad, en esa preadolescencia más si cabe. Ese reencuentro ha tenido que ser un momento complicado para ella que, sin embargo, ha querido quedarse con lo positivo.

“Me ha servido para darme cuenta de lo fuerte que soy y ver que realmente puedo con todo”, terminaba diciendo. No sabemos qué ocurrió, pero en alguna ocasión sí ha contado que su infancia no fue fácil.

Hoy he tocado, he mirado a los ojos a mí maltratador después de casi 8 años. Me ha servido para darme cuenta de lo fuerte que soy y ver que realmente puedo con todo — Carlota Boza (@carlotabozamend) May 4, 2022

Una infancia complicada

Tenía 9 años cuando su padre la abandonaba y fue en ese momento cuando su madre le regaló a Gilda, una perrita que le ayudó a superar ese trance e hizo que volviera a sonreír. Está claro que detrás de las cámaras la vida no es igual que la que vemos ficcionada.

Ahora, con esta confesión sin detalles, ha recibido el apoyo de sus seguidores que han querido compartir con ella mensajes de apoyo.