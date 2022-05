El imperdonable patinazo geográfico de un invitado de ‘First Dates’ al ubicar Ronda en Granada

El programa conducido por Carlos Sobera siempre nos regala grandes anécdotas. Muchas tienen que ver con el amor, pero este último programa estuvo marcado por las declaraciones de un peculiar invitado al restaurante de First Dates: Roberto. Un joven residente en Almuñécar que acudió al programa sin saber muy bien qué buscaba y llamando la atención, no solo por su sorprendente pelo azul, sino por su particular forma de expresarse.

#FirstDates4M

Roberto, cateto paleto analfabeto, no le entiendo la mitad de lo que dice.



Y le han puesto una choni que debe estar intelectualmente a su altura — Wagner (@12octubre5) May 4, 2022

Nerea, su cita, era una persona muy nerviosa que no podía parar quieta y que siempre necesitar estar haciendo alguna actividad para dosificar esa energía. Nerea acudió al programa para probar suerte en el amor y se llevó toda una sorpresa. Conoció a Roberto y de entrada la gustó, pero le notó un tanto desorientado geográficamente hablando.

Antes de sentarse en la mesa a cenar, Roberto tuvo un error o un lapsus, según se mire, al situar la ciudad de Ronda en la provincia de Granada. Un dato que no pasó desapercibido para su cita, que con el tono más suave que pudo le dijo: “Estás perdido, ubícate”.

-Donde está ronda ?

-Cerca de Sevilla , ahora vivo en Fuengirola

-Ahh en Graná

Aprende con nosotros geografía!!!#firstdates4m — Cris (@CristinaManceb5) May 4, 2022

Este supuesto lapsus geográfico y digo supuesto porque, al parecer Roberto no tienes ganas de salir a conocer mundo ni nada que se le parezca, confirmó que no había salido nunca de Almuñécar, siendo esta salida a Madrid la primera. Algo que también llamó la atención de Nerea, que se quedó bastante sorprendida al saber que no había viajado nunca y lo peor de todo, que no tenía intención de hacerlo.

Roberto!!! Mira a tu chica! Q estás mirando pa todos lados menos a ella! 👀🫣 #FirstDates4M pic.twitter.com/sAonVtKmZ4 — Yoli (@yfiestasc) May 4, 2022

Sin embargo, ambos comensales de First Dates encontraron nexos de unión en el mundo del modelaje, donde Nerea ya ha comenzado a hacer sus primeros pinitos y Roberto, tiene ganas de ponerse a ello, pero se ha quedado en eso, en las ganas y no sabe cómo gestionarlo.

#firstdates4m Hay gente que debería haber nacido vegetal , total para lo que aportan. — Tilrfedtr (@Sulaco21) May 4, 2022

Poco a poco fueron acercando posturas y ambos consiguieron dejarse llevar, aunque la chispa la sembró el propio programa de Carlos Sobera con sus famosos juegos. En esta ocasión iban a una sala a escuchar música y a vendarse los ojos para que pudieran juguetear y coquetear a gusto. Es justo en ese momento cuando salió a la luz el lado más picarón de ambos, ya que ninguno se pudo contener y comenzaron a besarse de forma muy apasionada. Además, de que previamente los dos confesaron ser unos "viciados" al sexo y no tener problemas con hacerlo "10 veces al día".

Roberto es de lo peor que he visto en citas de su edad. No usa el cerebro ni por casualidad, no sabe lo que dice. Solo "zezo, zezo, zezo"



#FirstDates4M pic.twitter.com/OioLWZ2c7T — Repinfora (@Ajoyagua5) May 4, 2022

Pese a este ardiente acercamiento, Roberto tenía dudas. “De carácter me gusta, es risueña pero no sé... Es que me tiene entrar por el ojo por mucho que tenga cosas dentro” ha afirmado el granadino. En cambio, Andrea estaba encantada y, por eso, no ha dudado en repetir una segunda cita con él. En cambio, Roberto que seguía sin verlo todo ha decidido dejar todo como estaba e irse como se fue: solo.