El peculiar parecido de un comensal de ‘First Dates’ con Franco marca el transcurso de su cita

El dating show que acompaña cada noche a los telespectadores y telespectadoras ha vuelto con un nuevo programa cargado de anécdotas y protagonistas que tienen ganas de enamorarse o al menor, dejarse fluir. El programa de First Dates conducido por Carlos Sobera ha vuelto a intentar juntar a personas afines para ver si con suerte podían saltar las chispas del amor o de la tensión.

Esto es exactamente lo que les ha pasado a Ketty (66 años) y Vicente (69 años) que han acudido al programa con muchas ganas de encontrar a su otra naranja y sí, han saltado las chispas, pero no las del amor precisamente. Ketty es una mujer de armas tomar y así se lo ha comentado a los camareros del programa nada más cruzar la puerta. “No me aguanto ni yo misma y la persona que esté a mí lado tiene que ser capaz de llevarme porque soy un toro bravo”, ha comenzado explicando. Además, ha expresado que en el amor no le ha ido del todo mal pero que “nunca había sentido mariposas en el estómago”.

#firstdates3M

La pareja de Ketty, el Sr. de 69 hoy se ha equivocado de pastilla, en vez de la de la próstata se ha tomado alguna que termine en PAM pic.twitter.com/FIW1zQdh3z — Carlos (@Desatendido) May 3, 2022

Vicente, por su parte, ha acaparado toda la atención nada más cruzar la puerta por su peculiar parecido con Francisco Franco, algo que él mismo ha confirmado segundos más tarde. “Me llaman Franco o Bin Laden” haciendo referencia a su aspecto físico. Un dato que no ha pasado desapercibido en redes sociales porque los seguidores más fieles del programa han hecho obra de su ingenio y han sacado imágenes comparándole con el mismísimo Franco, en las cuales han comentado hasta su peculiar forma de coquetear, que era un tanto rebuscada. Un hecho que la propia Ketty también ha acabado confirmado de alguna manera al catalogarle como un “caballero de la vieja escuela”.

#firstdates3M la señora de Algete no entiende lo que dice "Franco".😂😂 pic.twitter.com/bywCqfIOJy — Ana Soleto (@anasole69) May 3, 2022

Pese a ello, Ketty y Vicente han mantenido la cordialidad en todo momento. Han intentando que la cita fuera agradable, pero en cuanto a sentimientos han estado muy distantes, lo que ha impedido que naciese entre ellos esa cercanía romántica. Aunque en esto más bien era Vicente quien no estaba de acuerdo porque para él todo estaba fluyendo.

El momento más tenso de la noche ha llegado con el juego de las preguntas, cuando Ketty le ha preguntado a Vicente dónde la llevaría en una segunda cita. “Al museo antropológico”, ha confirmado él. Algo que no ha gustado mucho a Ketty que esperaba cualquier otro tipo de respuesta menos esa.

#FirstDates3M

Como te imaginarias una noche conmigo ?

Con un tanga de leopardo en el Valle de Los Caídos pic.twitter.com/siSCP19GXB — Zeta (@Zeta_StyleK) May 3, 2022

Siguiendo con el juego, era el turno de Vicente y este muy picarón, dentro de su peculiar forma de seducir, la ha preguntado cómo imaganiría una noche de pasión con él. A lo que ella sin tapujos en la lengua ha contestado: "La verdad te tengo que ser sincera, pero no me la imagino”. Un fiasco que Vicente ha acabado aplaudiendo porque agradecía su sinceridad. Esta contestación ha venido a confirmar que eran trenes a punto de chocar y que ambos tenían que tomar caminos por separado.

Finalmente, esta cita que podría describirse como una muerta anunciada ha sido muy seguida comentada en la red del pajarito azul, donde han dejado divertidas y animadas comparativas de los momentos de la cita y del propio Vicente con Franco.