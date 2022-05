Oscar Isaac da malas noticias sobre ‘Caballero Luna’ a quienes esperan una temporada 2

Después de emitir su final, ya se puede decir que Caballero Luna ha gustado a mucha gente. La primera serie de Marvel Studios para Disney+ en la que se muestra a un personaje nunca antes visto en la gran pantalla era todo un desafío, aunque ha pasado con nota su primera temporada... O tal vez única temporada.

Los fans enloquecieron al ver que la cuenta oficial de Twitter de Marvel cambiaba que el último capítulo era un "final de la serie" por un "final de temporada", algo que muchos se tomaron como una confirmación automática del futuro de la serie. Y es que, obviando spoilers, el final abre todo un mundo de posibilidades hacia nuevas temporadas.

Sin embargo, Oscar Isaac se ha pronunciado al respecto, y no con buenas noticias precisamente. El actor, que más allá de ser el protagonista absoluto de la serie también es productor de la misma, ha declarado en una entrevista para Radio Times sus malas sensaciones de cara a hacer más contenido sobre el personaje de Marc Spector y sus personalidades derivadas.

"Ya sabes, creo que lo abordamos todo como un "esta es la historia" [...] Y hemos puesto todo sobre la mesa para esta trama. Definivamente no hay planes oficiales de continuarla. Creo que dependería en cuál es la historia a contar", declaraba el actor. De este modo, no parece que vaya a haber una segunda temporada, aunque desde luego que no cierra la puerta a ello. May Calamawy, que interpreta al personaje de Layla, también ha confesado no tener ni idea de qué le depara a la serie en el futuro; y pese a que en este mismo medio aseguró que le gustaría una película sobre el personaje, solo era su parecer.

El director de la serie, por su parte, ha confesado que tampoco tiene noticias sobre una renovación. Eso sí, según recoge Comicbook, ha declarado que sí cree que el personaje es muy interesante y que no necesariamente le ve en la próxima película de Marvel haciendo un cameo -algo que ya ha dicho que el personaje no necesita-, pero sí en los próximos 10 años de Marvel Studios.





Parece que por el momento no hay nada a lo que amarrarse, a no ser que parezca suficiente que Marvel vendiese el capítulo final como el último de su temporada y no de la serie. El director también ha hablado que tener éxito con la temporada no quiere decir que automáticamente se renueve -tal y como le pasó a WandaVision-, ya que parece que a priori Marvel valora más la historia que explotar sus contenidos.





Sea como sea, la escena post-créditos deja claro que aún hay más por contar de Caballero Luna. Eso sí, tendremos que esperar saber si será en forma de segunda temporada, película o como secundario en los próximos títulos que tiene preparados Marvel.





Caballero Luna ya está disponible en Disney+.