Anabel Pantoja y Omar Sánchez, una ex pareja que se tiene muy presente durante ‘Supervivientes’

Lo de Anabel Pantoja y Omar Sánchez es una historia de esas que tienen todavía muchas lagunas que nos hacen difícil entenderla. Tras apenas cuatro meses de matrimonio anunciaron una ruptura que dejó a muchos descolocados.

Él estuvo en la anterior edición de Supervivientes y centró su concurso en echar de menos a su por aquel entonces novia. Ella, se ha marchado este año a Honduras y aunque no piensa tanto en él, sí que le ha tenido muy presente en algún que otro momento.

"Ojalá me vuelva", aseguraba a sus compañeros durante una charla con sus compañeros haciendo referencia a la atracción que ha perdido por el que fue su marido. "Bueno, a lo mejor él no está cuando yo vuelva. A lo mejor tiene a Mari Pepis o algo. Lo que no quiero es que se aprovechen de él. Cuando nos separamos se le acercó gente. Pero claro, él es independiente, no puedo ser posesiva", añadía.

Recordando la ruptura

También se ha referido a la ruptura: "Era una cosa de dos. Pero él no ha tenido la culpa. Si alguien ha tenido la culpa, he sido yo. Tuve muchos ovarios, ¿eh? Pero me duele en el alma haber tomado la decisión".

También ha hablado de uno de los errores que cometió tras la boda. "Me fui a ver a mi tía, y no me fui de luna de miel. Fue un error, pero sentía que tenía que estar con mi familia y él hizo así, como si no fuera con él", aseguraba.

A la vuelta a España

Y no es la única vez que se ha acordado de él. Sálvame recogía nuevas imágenes en las que hemos podido escucharla de lo que espera que va a encontrarse tras el concurso. “Yo sé que cuando yo llegue a España no va estar. Bueno, sí, va a estar, pero yo me voy a encontrar un pastel gracioso. Un pastel gracioso me refiero a que estará con alguien”, le decía a Ana Luque.

También mostraba su creencia de que entre él y Alexia Rivas no ha sucedido nada. “A mí él me ha dicho que no hay nada, a mí él me lo ha jurado y me lo ha perjurado y ella también”, admitía, “que sea feliz, pero con gente de la tele, lo menos posible”.

No está claro en qué punto está la relación. Los últimos días previos a volar a Honduras estuvieron juntos. “Hasta el último día durmió allí en casa, me llevó al aeropuerto, me ayudó a hacer la maleta, otro dice ‘búscate la vida, me has dejado’", aseguraba.

Por su parte, Omar sigue mostrando su apoyo a su ex desde España. Aunque no quiere hablar mucho de ella, sí que, de vez en cuando, comparte historias en Instagram mandándole muchas fuerzas. La última fue tras convertirse en semifinalista en la prueba de líder. “A seguir luchando”, escribía sobre una foto de Anabel en la prueba.

Sobre lo que no ha querido pronunciarse es sobre el acercamiento de Anabel con Yulen en el concurso. Muchos hablan del coqueteo que se traen, pero él prefiere no hablar del tema porque asegura que ella está soltera y puede hacer lo que quiera.

No sabremos si recuperará su amor, pero lo que está claro es que la cuenta bancaria de Anabel incrementará sus ceros tras su paso por el reality. Hablando con sus compañeros ha asegurado que la cifra que tiene en el banco es de seis cifras.