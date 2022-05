La doble candidatura de Karol G a la lista: en solitario y con Becky G

Karol G puede dar la campanada este sábado en la lista: la colombiana es doblemente candidata, pues aspira a entrar en el chart oficial de LOS40 con Provenza, tema que firma en solitario, y MAMIII, su colaboración otra “chica G”, la estadounidense Becky G. Esta última canción, publicada el 15 de abril, está siendo una de las más comentadas del momento. Y esto es así principalmente por su letra, repleta de dardos a un ex cuya posible identidad ha provocado un amplio debate. “No me vuelvas a llamar, que hasta boté el celular, de lo tóxico que eres se volvió perjudicial” o “Te veo en las redes, no puedo creerlo, qué pena de ti” son algunas de las lindezas que incluye este tema que incluso recoge la frase “rata de dos patas” que popularizó la incendiaria cantante mexicana Paquita la del Barrio.

En el vídeo participan Mia Khalifa (la exestrella de cine para adultos y actual pareja de Jhay Cortez) y Angus Cloud, actor de la serie Euphoria. No es, por cierto, la primera vez que trabajan juntas Karol G y Becky G, que ya unieron sus voces en el remix de Mi mala, de Mau & Ricky, en 2018. MAMIII ha sido número uno en la lista de ventas de singles en España.

Becky G, KAROL G - MAMIII (Official Video)

En cuanto a Provenza, se lanzó el pasado 21 de abril, y es el primer tema de Karol G en solitario después de siete meses. El vídeo está rodado en varias de las paradisíacas localizaciones que ofrece la maravillosa isla de Lanzarote, como Tenésar, Volcán del Cuervo y Caleta de Caballo (y acumula ya 50 millones de visualizaciones). Ha debutado en el #11 de la lista de singles de España y es de esperar que rápidamente vaya ascendiendo posiciones.

KAROL G - PROVENZA (Official Video)

La doble candidatura de Karol G llega en el mejor momento de su carrera, tras su electrizante actuación en el festival de Coachella (donde cantó MAMIII con Becky G) y justo cuando acaba de superar los mil millones de reproducciones del vídeo de Bichota. Si quieres que alguna de estas dos nuevas canciones entre en lista el sábado (o ambas), usa el HT #MiVoto40 en Twitter para comunicarnos tu apoyo. ¡Mucha suerte!