Karol G anuncia el estreno de ‘Provenza’, su nueva canción... ¿con Bad Bunny?

Karol G ha confirmado el estreno de su nueva canción, Provenza, para este próximo 21 de abril. Un tema que puede convertirse en uno de los hits que dominen el verano en todo el mundo porque puede esconder una espectacular colaboración con Bad Bunny.

De momento la artista guarda silencio en sus redes sociales donde ha hecho el anuncio: "recordé que este año no he sacado música y me animé: PROVENZA" escribía desde el perfil oficial de Instagram donde ofrecía un adelanto de 47 segundos desde una piscina donde disfrutaba del sol en un minúsculo bikini blanco.

Lo que escondía este adelanto y la colombiana parece esconder es una segunda voz masculina que se escucha en el coro del estribillo y que podría ser la de Bad Bunny. Y si no es la suya es la de su hermano gemelo...

A la espera de la confirmación oficial del lanzamiento (de momento en los perfiles de Bad Bunny no hay ninguna mención), todo parece listo para el estreno de la primera canción propia de Karol G en 2022. Y decimos propia porque hace apenas unas semanas presentaba MAMIII su polémica colaboración con Becky G que parece haber abierto una guerra de indirectas con su ex Anuel AA.

Con la llegada de esta canción, comenzará una nueva etapa musical de la colombiana. Su último álbum KG0516 tuvo un éxito gigante, siendo nominado a importantes premios cuya guinda fue su actuación en el Festival Coachella 2022.

"Cuando nos emborrachemos, reggaeton pondremos y nos vamos a donde nos podemos querer, nos podemos comer, baby qué más. Hace rato que no sé nada de ti, estaba con alguien pero ya estoy free, lista para revivir viejos tiempos, no salgo hace tiempo, tú dime donde estás, que hace rato que no sé nada de ti, estaba con alguien pero ya estoy free, lista para revivir viejos tiempos, no salgo hace tiempo..." canta Karol G acompañada ocasionalmente por esa voz que esperamos sea la de Bad Bunny.

El vídeo de Provenza, rodado en Lanzarote

A través de su cuenta de Instagram, Karol G ha mostrado las primeras imágenes del videoclip con el que presentará Provenza y que fueron rodados en la isla de Lanzarote. Hasta la isla se desplazó la solista colombiana para grabar en diferentes paisajes de esta paradisíaca y volcánica isla: Tenésar, Volcán del Cuervo y Caleta de Caballo según recogen en La Voz de Lanzarote.