Olivia Rodrigo y Sabrina Carpenter juntas: la foto que demuestra su buena relación

Ha pasado más de un año desde que la revolución Olivia Rodrigo llegara a nuestras vidas. La artista estadounidense se convirtió en todo un fenómeno de masas tras lanzar su primer single, Drivers License. La balada no tardó en coronar las principales listas de éxitos, convirtiéndose en un clásico pop contemporáneo casi al instante. Pero si hubo algo que desató esta locura por Olivia fue, en parte, la historia de desamor adolescente que había detrás.

Aunque nunca lo confirmó, todo el mundo da por sentado que Drivers License hablaba de su ex pareja, Joshua Bassett, con quien coincidió en las dos primeras temporadas de High School Musical: la serie. La relación entre las dos estrellas Disney duró casi un año y terminó meses antes de que Olivia lanzase su primera canción.

De este modo, Olivia hablaba de una tercera persona en Drivers License: “una chica rubia más mayor que ella”. “And you're probably with that blonde girl, Who always made me doubt. She's so much older than me. She's everything I'm insecure about”, dice la artista de SOUR en una de las frases.

Las redes no tardaron en dar por sentado que aquella chica rubia a la que se refería Olivia era la actriz y cantante Sabrina Carpenter. La joven, que se dio por aludida, no tardó en responderle a través del tema Skin. “Maybe you didn't mean it. Maybe blonde was the only rhyme” (Tal vez no lo dijiste en serio. Tal vez ‘rubia’ era lo único que rimaba”, decía en una frase de la canción. Y es que en aquel momento se relacionaba a Sabrina con Joshua.

Olivia Rodrigo and Sabrina Carpenter at the Met Gala. pic.twitter.com/rGc6h0HHLl — Pop Base (@PopBase) May 4, 2022

La foto más esperada

Pues bien, gracias a la gala MET (que sigue dando que hablar), hemos podido ver una foto del encuentro entre las dos artistas. Y es que en una foto en la que aparece Sebastian Stan en primer plano (que estaba increíble con su look total pink), hemos podido ver a Olivia y Sabrina juntas e interactuando.

En la foto podemos ver a las dos artistas hablando, intercambiando unas palabras. Aunque no sabemos qué se dijeron, parece que la relación entre las dos cantantes no es mala. Quizá todo fue un mal entendido o quizá nunca se llevaron mal. Lo único que sabemos es que la imagen ha vuelto locos a los fans de ambas.