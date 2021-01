Sabrina Carpenter cuenta su versión de la historia de ‘drivers license’ en un nuevo tema: ‘Skin’

Sabrina Carpenter, cantante, actriz, compositora y productora estadounidense ha estado en el foco mediático estas últimas semanas después de que Olivia Rodrigo, la nueva estrella del pop a nivel mundial, lanzase drivers license.

El éxito en listas y TikTok del momento contaba la historia de una dolorosa ruptura por culpa de una tercera persona. Todas las señales apuntaban a un triángulo amoroso entre Rodrigo, Carpenter y Joshua Bassett aunque nadie lo ha confirmado aún.

Pues bien, Carpenter lanza ahora Skin, con sonido de balada pop y letra profunda, añadiendo un elemento musical más a esta tendencia de “canciones respuesta” que ellos mismos están poniendo de moda después de que Bassett sacase Lie, lie, lie.

Y la letra de este nuevo tema puede querer aclarar algunas dudas, ya que parece que hace referencia a esta relación y manda un mensaje importante: Sabrina quiere contar su versión de lo ocurrido. “Pero has estado contando su parte/ Así que yo le diré la mía/ Oh”, dice literalmente en la canción.

Sabrina Carpenter cuenta su versión de la historia en ‘Skin’ con posibles referencias a ‘drivers license’

“Tal vez podríamos haber sido amigas/ Si te conociera en otra vida/ Tal vez entonces podríamos fingir/ No hay gravedad en las palabras que escribimos/ Tal vez no lo dijiste en serio/ Quizás 'rubia' fue la única rima/ La única rima”, canta ella haciendo un guiño a las siguientes palabras de Olivia: “Crying, 'cause you weren't around/ And you're probably with that blonde girl/ Who always made me doubt”.

La temática de la canción gira en torno al título de la canción, ‘la piel’ y concluye cuando llega a unas líneas en las que coge aire cuando dice “ojalá algún día podamos reírnos de ello”.

Un tema que se añade a sus creaciones de 2020 como Let Me Move You, para la película Work It de Netflix, también Honeymoon Fades, In My Bed o Take Off All Your Cool con las que se hacía un hueco en la industria musical.