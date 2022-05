Harry Styles hace un unboxing del vinilo de su álbum ‘Harry's House’ y divide a sus fans

Harry Styles nos tiene a todos emocionados con el lanzamiento de su nuevo álbum Harry's House el próximo 20 de mayo. Se trata de su tercer disco de estudio, cuyo estreno anunció a principios de abril, día en el que también pudimos conocer su portada. Pero eso no es todo. A finales del mismo mes, el británico compartía la lista de canciones que vamos a escuchar en este proyecto.

Harry quiere ir más allá y acercar a sus fans lo máximo posible a este trabajo. Por ello, ahora ha compartido un nuevo avance. En redes sociales ha publicado un vídeo en el que él mismo hace unboxing del disco de vinilo que llegará a las tiendas de todo el mundo el mismo día del estreno.

Con la lista de canciones en la contraportada, Styles abre el disco para mostrarnos una imagen que ocupa ambas partes. Además del disco en sí, incluye un libro en el que aparecen las letras de todas sus canciones, intercaladas con otras fotografías de la sesión oficial del álbum. Como era de esperar, las encontramos de todos los estilos.

De Harry poco podemos ver en este vídeo. Sus manos, sus pies y sus tatuajes son los únicos que se han dejado ver. Pero han sido suficientes para sus seguidores.

Precisamente ellos, sus fans, han sido los que han inundado las redes sociales de todo tipo de reacciones sobre el unboxing del vinilo de Harry's House. "Los mejores dos minutos de mi vida", dice un usuario. "El vídeo más aburrido que vi hoy", añade otro.

Sea como sea, estamos seguros de que el nuevo tracklist de Harry Styles va a convertirse en la banda sonora favorita de todos sus fans. Y es que As It Was, Boyfriends y Late Night Talking, los primeros avances de este disco, los han conquistado por completo.

Y tú, ¿tienes claro que te harás con el vinilo de Harry's House?