Harry Styles revela la lista de todas las canciones que forman su nuevo disco

El pasado 23 de marzo Harry Styles sorprendía a sus seguidores anunciando en sus redes sociales que el próximo 20 de mayo se lanzaría su tercer trabajo discográfico, Harry's House. Además, el cantante británico nos dejaba ver la portada del disco y una semana después, el 1 de abril, lanzaba el que sería su primer y único single hasta la fecha: As It Was; una canción que desde su estreno se ha colocado en el top de las canciones más escuchadas en Spotify acumulando más de 290 millones de reproducciones en menos de un mes.

A pesar de solo haber lanzado la versión de estudio de una de sus nuevas canciones, lo cierto es que hemos podido escuchar algún avance más del intérprete de éxitos como Watermelon Sugar y Adore You, ya que durante su actuación en el Festival de Coachella 2022 cantaba para sus fans dos nuevos temas que formarán parte de su tercer disco: Boyfriends y Late Night Talking.

Ahora, el cantante ha desvelado el track list oficial de Harry's House a través de un Instagram Stories que compartía la madrugada de este 29 de abril. En ella, podemos observar lo que parece la parte de atrás de la edición en vinilo, un formato que juega con la nostalgia y que cada vez está más de moda entre los artistas comerciales e independientes que se lanzan a la aventura de sacar música en la era digital.

Harry's House

Captura de pantalla del Instagram Stories de Harry Styles / Instagram

De esta manera, el disco de Harry Styles, que él mismo ha calificado como el más íntimo de toda su carrera hasta el momento, se compondrá de un total de 13 canciones divididas entre la Cara A y la Cara B en su edición vinilo.

Así la Cara A estará compuesta por: Music of a Sushi Restaurant, Last Night Talking, Grapejuice, As It Was, Daylight, Little Freak y Matilda. Por otro lado, la Cara B la forman: Cinema, Daydreaming, Keep Driving, Satellite, Boyfriends y Love Of My Life.



A menos de un mes para que podamos escuchar el álbum al completo, lo que parece seguro es que Harry's House se convertirá en otro éxito rotundo para el ex miembro de la boy band One Direction, y su consagración como uno de los nombres más destacados dentro del panorama musical internacional.