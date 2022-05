La imprescindible condición sexual de una invitada de ‘First Dates’ para tener una relación

First Dates parece que siempre reúne a comensales muy apasionados y que tienen muchas ganas de conocerse en todos los ámbitos. Hace unos días eran Vanesa y Carlos quienes subían la temperatura de la cita y querían dar un paso más en su primer acercamiento, y ahora han sido Arantxa y Alberto quienes han protagonizado un encuentro cuanto menos curioso.

Arantxa (44 años y de Vizcaya) ha dejado claro antes de pisar el restaurante más famoso de la televisión qué es lo que busca. “Quiero tener una pareja a la que le guste tanto el sexo como a mí... No lo quiero dominguero ni tampoco una vez al mes. Lo quiero todos los días y si es más de una vez, mejor”, ha explicado a los redactores del programa. Alberto (49 años y de Asturias) por su parte es un hombre de campo al que le fascina la vida rural y quiere encontrar en este dating show alguien que comparta esta misma pasión.

Ella quiere sexo cada día y más de una vez.. domingueros solo no!!! Y el que no es su tipo (el no se ha visto) #FirsDates5M pic.twitter.com/FB8Px2jcO8 — LINK MEDIA TV (creamos contenidos) (@linkmediatv) May 5, 2022

Ambos han acudido al programa con las cosas claras, pero cuando hipotéticamente han imaginado un proyecto en común...¡Ahí han surgido algunas diferencias! No sabían sí estarían dispuestos a acomodar su vida a las necesidades conjuntas, ya que no tenían del todo claro sí deseaban asentar su vida en una sola ciudad. Eso sí, Arantxa y Alberto han encontrado complicidad y afinidad en el momento cuando han confesado ser activos, no en ese terreno, o al menos no por el momento.

Después de compartir aficiones y algún que otro hobbie para disfrutar de la naturaleza, Arantxa ha puesto a prueba el termómetro sexual de Alberto preguntándole sin miramientos sí se consideraba una persona activa. Alberto, un tanto avergonzado, le ha comentado que “bastante”. Algo que ha hecho soltarse a la vizcaína por completo, sin ningún tipo de filtro: “Soy activa. Me gusta por la mañana, la tarde, la noche...". Además, le ha confesado cuáles han sido sus experiencias más íntimas: “He hecho varios tríos, uno con dos chicos y otro con dos chicas”.

De nuevo, Alberto un tanto intimidado por la situación ha querido responder siendo lo más sincero posible. “Yo soy más normal y no he hecho cosas raras. Soy muy tradicional, pero probar cosas nuevas puede estar bien...”, ha comentado.

Después de estas confesiones ambos han acudido a la sala privada del restaurante para ponerse prueba con los juegos del programa de Cuatro. Los dados han hablado y primero han empezado con un pequeño tonteo de acaricias en el muslo, que Arantxa, presa de su ardiente deseo, ha decidido saltársele y crear sus propias normas. ¿Cómo? Besando pasionalmente a Alberto, quien también se ha dejado llevar al instante.

El beso apasionado de Arantxa y Alberto en la cita. / Mediaset

Alberto y Arantxa han conseguido sacar su lado más atrevido. Pese a que al principio han tenido pequeñas diferencias, ambos han conseguido reconducir la cita y disfrutar el uno del otro o así, se podría confirmar por su desenlace final, donde todo eran besos, "lenguetazos" y mucha fogosidad.

No basta con eso Arantxa y Alberto han decidido repetir un segundo encuentro, donde él amanlemente la ha ofrecido una invitación a su casa de Asturias. ¿Conseguirán disfrutar del paraíso natural de la región o crearán el suyo propio?