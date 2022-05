Raro es el concursante de Supervivientes que no pasa por un momento de bajón a lo largo del programa. Esta semana no ha sido fácil para Ignacio de Borbón, el benjamín de la edición. En una conversación con Mariana, no pudo evitar derrumbarse y echarse a llorar mientras recordaba la ruptura con su novia pocos días antes de volar a Honduras.

“Un mes antes de venirme yo estaban convencido de dejarla por una pelea, por una cosa y ella empezó a llorar y me empezó a decir que por favor no la dejara, que era la mejor relación que había tenido en su vida, que nunca nadie la había tratado como yo, que se veía en cinco años conmigo. Y de repente luego, de un día para otro…”, explicaba antes de quebrarse del todo.

“Te dejó”, le ayudó a terminar la frase Mariana. “Dos horas antes, en la semana más importante. Lo que más me duele es que le haya dado igual dejarme reventado en la semana más importante de mi vida. Fue literal, seis días antes de volar. Yo llevo soñando con volar aquí, años", explicaba.

Mariana intentaba animarle y decirle que a estas cosas hay que darles tiempo. “Es que no solo era mi novia, era mi mejor amiga, también. Si tenía cualquier problema se lo contaba a ella, cualquier cosa que me pasara, era ella. Me duele porque yo sigo enamorado de ella”, decía entre lágrimas. Y su compañera le animaba a seguir llorando porque eso ayuda a desahogarse.

Los ánimos del presentador

Jorge Javier Vázquez le reproducía esta conversación cuando le tocaba nominar en la palapa y no podía evitar volver a echarse a llorar. El presentador le pregunta cómo estaba.

"Estoy mal, hay veces que me da el bajón, y sigo pensando en esto porque es muy reciente porque fueron seis días antes de viajar. Está siendo difícil estar aquí solo, pero intento hacer todo lo mejor posible, aunque cuando pienso en todo esto se me van un poco las fuerzas", confesaba Ignacio.

"Qué mejor que pasar un luto amoroso fuera de todo el mundo y en Supervivientes", le intentaba hacer ver Jorge Javier y él reconocía que mejor oportunidad que esta no iba a tener, pero “ella para mí ha sido la persona más importante este año y me cuesta porque es muy reciente, pero bueno, estaré mejor, poco a poco”.

“Creo que has pronunciado la palabra mágica. Ha sido la persona más importante de tu vida este año, pero ya veremos a ver qué pasa el año que viene y el otro y el otro. Por favor, con esa carita que no la pintan los pintores", le decía el presentador logrando sacarle una sonrisa.

“Cuando vuelvas a España no vas a poder salir de casa. Además, que nos estás enamorando a todos con esas lágrimas por amor”, le seguía animando.

Ignacio contaba que llevan casi un año de relación, pero que había sido muy intenso porque ella era su único apoyo en Asia donde estaba lejos de su familia y amigos. Jorge Javier insistía en que le habían hecho un favor y que hubiera sido muy rollazo estar toda la vida con la misma persona, y más siendo rusa y teniendo que hablar todo el día en ruso y con el frío que hace allí.

Así lograba Jorge Javier animar un poco a Ignacio que no se libraba de nominar.