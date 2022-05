Isa Pantoja se pronuncia en ‘Supervivientes’ sobre el hermano del torero con el que se habría liado Anabel

Desde la misma pre convivencia en Supervivientes vimos el feeling que había entre Anabel Pantoja y Yulen Pereira. Desde ese momento empezó un tonteo que va a más en la isla y que no tenemos claro cómo va a terminar.

“Yo lo que veo, por los dos, y es una cosa que se ha comentado durante estas semanas, que era por parte de Anabel y yo veo ahí jueguecito por los dos. Creo que son super conscientes, además, de que esto va a dar que hablar también aquí y es verdad que Yulen no necesita a Anabel, pero Anabel tampoco necesita a Yulen y creo que es correspondido ese jueguecito que, por ahora, es amistad”, opinaba Isa Pantoja que acudió a la gala en calidad de defensora de su prima.

“Yo veo que hay un cariño y yo creo que se va a quedar ahí, pero es una opinión mía. De todas maneras, son mayorcitos para yo decir si me gustaría o no. Yo creo que los dos son conscientes de lo que están haciendo”, añadía aportando su predicción sobre lo que podría pasar.

Jorge Javier Vázquez quería saber si Isa había hablado con Omar Sánchez sobre este tonteo que se trae con el deportista. “No tengo contacto con Omar, pero por lo que tengo entendido y me dejó Anabel dicho, es que ellos no tienen ningún tipo de promesa, ni espérame, ni mucho menos. Que se acuerde de Omar allí, pues es normal”, aseguraba haciendo referencia a todas esas conversaciones en las que Anabel ha recordado a su ex.

El hermano del torero

Rafa Mora aseguró en el último Deluxe que Anabel, antes de irse a Honduras, se había enrollado con el hermano de un conocido torero y que, si Omar estaba esperando que ella volviera con él, estaba equivocado.

"Te mintió, el otro día estuve en Sevilla y pude hablar con testigos de que Anabel, 15 días antes de irse a Supervivientes, se enrolló en una discoteca con el hermano de uno de los toreros más famosos de este país. Es de Sevilla. Es muy apuesto y se supone que no va a salir nunca a la palestra porque el famoso es el hermano", decía el colaborador.

Jorge Javier ha querido conocer la opinión de Isa Pantoja al respecto. “Esa información me la dijo Rafa cuando fui al Deluxe, pero me extraña, la verdad. Y, de todas formas, pues muy bien que hace aprovechando su soltería y nada, pues ahí que siga”, defendía.

Jorge Javier se posicionaba de lado de Yulen al que considera un buen concursante. “No es como de estos pesados con su cuerpo que sabe que tiene buen cuerpo y que presume mucho, y creo que no. Y luego tiene una cosa muy buena y es que es la primera vez que le vemos en televisión y tiene todavía esa frescura y llama mucho la atención. Y tiene muchas ganas de participar y hacerlo bien y está siendo muy buen concursante”, aseguraba.

Veremos si acaba quemándose después de jugar tanto con el fuego. De momento, nos está dejando muy buenos momentos con Anabel.