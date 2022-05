‘Doctor Strange en el Multiverso de la Locura’ y los demás estrenos de cine del 6 de mayo

La cartelera de mayo sigue su curso con uno de los estrenos más esperados del año: Doctor Strange en el Multiverso de la Locura. La última película de Marvel Studios promete hacer honor a su título y dejar alucinando a todos sus espectadores, tal y como pasó el 5 de mayo en el Fan Event en el que estuvo presente LOS40.

Esta vez Strange no está solo, pues Wanda Maximoff tendrá casi la misma importancia que él en la película. Además, gracias a lo que hemos podido ver en algunos tráilers, esta película será el principio de algo grande para los próximos años de cine superheroico. Sin duda, una experiencia que marcará el futuro del MCU y que tiene que verse en pantalla grande. Aunque no es el único título que habrá disponible para los espectadores.

Te damos la lista de estrenos de este viernes 6 de mayo, que aunque no es muy numerosa, sí que tiene la variedad suficiente para contentar a los aficionados a varios géneros. No te la pierdas a continuación:

Doctor Strange en el Multiverso de la Locura

Después de las series de WandaVision y Loki y lo sucedido en Spider-Man: No Way Home, el multiverso ha sufrido alteraciones que solo el hechicero más poderoso de Marvel puede solucionar. Un viaje fantástico que no necesita una sinopsis para ser disfrutada en el cine, aunque es seguro que será todo un deleite para los verdaderos seguidores de la saga.

Miguel Ángel (El Pecado)

Uno de los artistas más conocidos de toda la historia del arte tiene ahora una película que capta el momento en el que el Papa León X le encarga la fachada de la basílica de San Lorenzo. Pero el jugarse la lealtad de dos familias nobles rivales, una de ellas los Medici, le harán plantearse sus acciones, sospechas y decisiones sobre su moral y carrera.

Red Rocket

Un actor porno que triunfa en Los Ángeles, Mikey Saber, vuelve a Texas después de años de éxito. Allí se encuentra solo, sin la gente elogiando su trabajo, y volviendo a sus raíces tratando de solventar los problemas económicos que tiene a través de vivir con su exmujer y su madre. Aunque todo cambiará cuando conozca a Strawberry, una dependienta de una tienda de donuts que le devuelve la ilusión por retomar su carrera de una vez por todas.