El Día de la Madre nos aclara cuál es la flor favorita de Kylie Jenner y no es la que muchos pudieran pensar

Travis Scott y Kylie Jenner se han ido de vacaciones juntos con sus hijas y están disfrutando de un lugar paradisíaco con sus atardeceres de ensueño, sus aguas cristalinas y su mansión de lujo. Y allí es donde han celebrado el Día de la Madre.

Eso nos ha permitido verla en bikini en la tumbona disfrutando de una refrescante piña colada. Pero lo que más ha llamado la atención son los abdominales que ha lucido a tan solo tres meses de dar a luz a su segundo hijo.

Está claro que su recuperación es asombrosa y que luce estupenda. Y precisamente estar con sus dos hijos es lo que la llena de felicidad. También ha querido compartir fotos de su hija mayor jugando en la arena de la playa.

Día de la Madre con flores

No podían faltar a su lado en un fin de semana de celebración para las madres de muchos lugares del mundo. Aunque en España celebramos el primer domingo de mayo, en otros países lo han hecho este 8 de mayo, entre ellos, Estados Unidos.

Y como siempre ocurre en el clan Kardashian, la celebración ha sido a lo grande. No había más que ver el jardín de la casa en la que está alojada, llena de flores. Hemos podido descubrir cuál es su flor favorita. Y que nadie piense en nada sofisticado. Ni rosas, ni orquídeas ni ninguna especie única y poco accesible a todos los mortales.

Parece que a ella le gustan las margaritas blancas y las tenía a cientos en su Día de la madre. Y no solo en ramos, también en vasos, platos y demás ornamentos. Se ha dado un buen baño de margaritas, aunque no sabemos si ha deshojado alguna para saber si la quieren o no.

Claro que no hay que descartar las rosas porque si echamos un vistazo en sus historias, hemos descubierto que el interior había otros muchísimos ramos de esta otra flor.

“Ser una madre joven solo significa que nos conocimos un poco antes y puedo amarte un poco más 🤍”, recalcaba sobre el hecho de ser madre de dos niños con tan solo 24 años.