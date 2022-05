Los gemidos de Anabel Pantoja en ‘Supervivientes’, la comidilla de plató

Lydia Lozano se quedó de piedra cuando escuchó los gemidos de una concursante de Supervivientes que en seguida identificó como Anabel Pantoja. Gemidos que escuchamos antes de ver ninguna imagen y nos hacían echar a volar la imaginación.

Finalmente vimos en qué momento se produjeron esos sonidos tan sugerentes. Como no podía ser de otra manera, esos gemidos se los provocó Yulen Pereira, su crush en esta edición. Cada día están más cerca y cada día nos dejan mejores momentos.

Fue ella la que empezó a hacerle un masaje en la espalda a Yulen. “¿A que parezco tailandesa?”, le preguntaba. Y él, encantado. Le llegó a asegurar que si le entraba mucha hambre le daba permiso para cortarle un brazo, aunque eso sí, luego le tocaría rendir cuentas con su madre.

“Si me tiene una rotonda puesta allí en Las Rozas”, aseguraba Anabel convencida de que su suegra está encantada con ella. De momento, parece que el hijo está encantado en manos de su compañera.

Los gemidos de Anabel

Luego le tocó el turno a ella. “Cuidado con tus manazas de Eduardo Manostijeras”, le advertía a su amigo. Entre gritos y gemidos se dejó a hacer. Y debía tener la espalda muy contracturada porque la dejó como nueva y alabando sus habilidades.

Y claro, en plató, la comidilla de todos. "Se estaban dando placer mutuo", aseguraba Isa Pantoja cuando Ion Aramendi le preguntó qué había pasado. "Yo creo que no va a pasar de una amistad. Puede que te guste una persona y no tener que llegar a nada más", aseguraba su prima, Isa Pantoja.

“Yo pensaba que Yulen iba a cambiar de actitud por lo que le dijo su madre de concursar solo, pero él ha decidido seguir al lado de Anabel, por lo que me ha demostrado que sus sentimientos son sinceros, en principio", añadía haciendo referencia al mensaje que recibió el Día de la Madre. "Me alegro de que esta conexión siga fluyendo", terminaba opinando.

La que no parecía tan contenta con este acercamiento era Alexia Rivas, buena amiga de Omar Sánchez, el ex de Anabel, que asegura que sigue teniendo sentimientos por ella y no debe hacerle nada de gracia lo que está viendo.