Yulen Pereira en ‘Supervivientes’: “Me estoy excitando Anabel”

A Anabel Pantoja le gusta ronear, lo ha demostrado en más de una ocasión. Pero a Yulen Pereira, también. A ambos les gusta jugar y no se están cortando en Supervivientes y eso hace que se lo pasen en grande.

Son inseparables y comparten muchos momentos de complicidad. Les hemos visto bañarse juntos, cazar cangrejos, dormir, apoyarse el uno al otro. Y mientras, nos tienen en España analizando su relación con lupa.

No nos hemos podido reír más cuando el deportista decidió hacer un desfile con el bikini de su compañera que, como no podía ser de otra manera, le quedaba pequeño. No ha tenido ningún reparo en enseñar el culo y en hablar de sus partes íntimas mientras lo movía con mucho ritmo. Tal vez esa es la frescura a la que hace referencia Jorge Javier Vázquez cuando habla de él.

Momento excitación

Y mientras él juega, sus compañeros sacan los colores a Anabel Pantoja y bromean sobre lo enamorada que está. “Me estoy excitando Anabel”, le decía Yulen mientras ella le escribía sobre la parte interna del muslo.

"A ver si te quiero tocar un huevo, te lo toco", le dejaba claro Anabel. "Me voy, eh, de verdad, la cosa se está poniendo muy caliente", dejaba caer Ana Luque que fue testigo de ese momento. "Se está poniendo que arde", repetía.

Opiniones en plató

Una situación que no podían dejar pasar por alto en plató. “Un momento gracioso”, lo calificaba la madre del deportista, “quien juega con fuego se puede quemar, está claro, qué le vamos a hacer, esperar”.

Jorge Javier Vázquez aseguraba que con tanto tiempo en la isla sin nada que hacer, “qué mejor que follar, ¿no?”. “Te has ido muy hacia delante”, le paraba los pies Isa Pantoja que, de momento, creo que lo que hay entre su prima y Julen es solo una amistad.

Veremos en qué acaba esta relación y si acaban dando un paso más entre atardeceres de ensueño y baños en el mar.