Omar Montes coincide con Isa Pantoja en el plató de ‘Supervivientes’ y deja claro quién es su favorito

Hubo un tiempo en el que Omar Montes se convirtió en concursante de Supervivientes y gustó tanto que acabó ganando su edición por encima de Isabel Pantoja. Coincidió con la tonadillera después de haber roto con su hija, Isa Pantoja.

Ahora, Omar e Isa, han coincidido de nuevo en un plató, pero en esta ocasión como colaboradores. Solo faltaba Asraf Beno para completar el triángulo que nació en Gran Hermano. El cantante ha llegado en calidad de ganador y no ha dudado en mojarse, como hace siempre.

Ion Aramendi le ha preguntado quién era su favorito este año y no lo ha dudado mucho. “Jejeje… A mí el que más me gusta es Kiko”, aseguraba. Y hay una razón, aunque un poco endeble: “Me paso la mayor parte del día en TikTok y le he visto en un vídeo con una canción mía, La llama del amor, que se ha hecho muy viral porque sale rascándose de las picaduras de los mosquitos y sale como cantando y me ha caído simpático ya por eso”.

El colaborador de Sálvame ya se ha ganado un buen defensor. Pero no solo ha ido al programa a hablar de los nuevos concursantes. Su misión era promocionar La corte del principito, el nuevo programa que ha estrenado en Amazon Prime Video con entrevistas a distintas personalidades.

El museo de Omar

Además, recibió de manos del presentador el disco de oro por su tema Risueña, está claro que no le están yendo nada mal las cosas. Debe ser por eso que, como contó el propio cantante, Almeida le ha llamado para decirle que ya está disponible el museo de Omar Montes en Aluche, Madrid.

Una noticia que ha tenido una rápida reacción en redes donde todos los que no entienden de dónde sale este furor por Montes, han expresado su incredulidad.

No olvidemos que si ganó Supervivientes es porque contó con el favor del público.