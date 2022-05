Gemma Cuervo recuerda a Mariví Bilbao y Emma Penella, sus grandes amigas de 'Aquí no hay quien viva'

Gemma Cuervo es una de las artistas más importantes del panorama español desde hace décadas. Con una trayectoria impecable que abarca su participación en una gran cantidad de obras de teatro, películas y series de televisión, la actriz multidisciplinar es además parte de una saga de artistas que conformaba junto a su difunto marido, Fernando Guillén, y dos de sus hijos: Cayetana Guillén Cuervo y Fernando Guillén Cuervo.

Pese a su largo recorrido en la industria audiovisual, la veterana actriz se dio a conocer a las generaciones más jóvenes con su participación en Aquí no hay quien viva, una de las ficciones más famosas de Antena 3 donde interpretaba a Vicenta; que formaba un interesante dúo junto a las ya fallecidas Mariví Bilbao y Emma Penella.

La actriz de 85 años reaparecía el pasado sábado 7 de mayo durante un reportaje del programa Socialité para enseñar la casa donde vive, una pieza en la que enseñaba algunos de los reconocimientos más importantes que ha recibido a lo largo de su carrera, pero donde también había espacio para recordar a sus amigas de radio-patio y el longevo matrimonio con su marido.

Gemma Cuervo decora las paredes de su casa con los primeros Premios Ondas, que datán del año 1967, y su Premio Nacional de Teatro. Por otro lado, a sus amigas les dedicaba unas emotivas palabras: "Teníamos un trío, Emma Penella, Mariví y yo, encantador. A cuál más diferente, a cuál más bonita" recordaba la actriz.

"Ya no están, las dos fallecieron y me he quedado yo sola. Emma se sentaba en un sitio y cuando no la conocían decía 'Yo soy Emma Penella'. Mariví se pasaba el día fumando, uno tras otro, uno tras otro. Era maravillosa: muy inteligente y muy rápida. [...]Las echo mucho de menos, eran únicas, hacíamos un gran equipo, ya ellas no están , ya solo quedo yo". Decía visiblemente emocionada.

Las palabras de Gemma Cuervo no tardaron en resonar en la audiencia y en hacerse virales en las redes sociales, que se hacían eco de las declaraciones de la actriz para recordar al trío de "Las Súpernenas", como se hacían llamar en la ficción de Desengaño 21. La actriz, que no está pensando en jubilarse, también tenía grandes palabras para su marido y sus hijos. Sobre Fernando, que murío en 2013, comentaba: "Era un marido excelente, nunca se enfadaba, era un ser maravilloso, sus hijos y yo le adorábamos"; unos adjetivos que también tenía para el resto de su familia: "Tengo tres hijos maravillosos, tengo que estar fuerte y espléndida para ellos".