Malú vuelve al Wizink Center de Madrid con su nueva gira “Mil Batallas Tour 2022”

Vuelve una de las voces femeninas más importantes de nuestro país. Malú regresa al Wizink Center con su Mil Batallas Tour 2022, la gira que llevará a cabo por las principales ciudades españolas empieza el 12 de mayo y termina en Granada el 30 de septiembre.

Las fechas que ha publicado la artista no son las únicas que habrá, ya que en su página web comenta que próximamente publicará más ciudades en el cartel. Lo que más ha destacado de esta gira es la gran colaboración que tendrá la compositora para el tour.

Como todos sus conciertos, este no se va a quedar atrás y será único e irrepetible. Para que quede constancia de ello, Malú colaborará en este inicio de la gira con Operación Kilo de la Fundación Banco de Alimentos de Madrid.

Cualquier persona que quiera puede participar, en especial en estos momentos tan difíciles de subida de precios y crisis que vivimos en el mundo. “Damos las gracias a Malú, a los responsables de la organización y al público asistente que participará colaborando con esta Operación Kilo a favor de la Fundación Banco de Alimentos de Madrid, ya que lo recaudado se convertirá en alimentos para personas en pobreza de nuestro entorno cercano”, comentó la directora de marketing del Banco de Alimentos de Madrid.

La artista ya estuvo de promoción por diferentes televisiones para dar a conocer su Mil Batallar Tour 2022, volviendo a escena después de dar a luz a Lucía, su primera hija y el parón obligado.

Después de tres años sin poderse subir a un escenario, a causa de la cancelación de Oxigeno Tour, la artista viene con más ganas que nunca y ya ha desvelado muchos detalles de este nuevo recorrido por las ciudades españolas.

“Estoy muy emocionada. Cuando me doy cuenta de que no queda nada, digo qué emoción y ya me empiezo a acojonar”, así lo contó Malú en una entrevista en Dial Tal Cual, entre risas. Además, también explicó que es la primera vez que iba tan lenta preparando un show porque quiere que sea diferente al resto, “va a ver un show brutal. Dinámico, divertido, agresivo y rock’n roll. Más Malú que nunca. Yo soy una sinopsis tal cual”.

Avisó a su público como tendrían que acudir al concierto, “yo iría bien cómodo de pies, buen desodorante para subir los brazos y pañuelos, por si acaso”. Lo que deja claro a la hora de sacar conclusiones es que la jefa ha vuelto, y con más ganas que nunca.