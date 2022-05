Pablo Alborán celebra los 12 años con un recuerdo de Solamente Tu

Parece que fue ayer cuando conocíamos a un joven Pablo Alborán con cara de niño, pero con una voz que hacía callar a una sala entera. Pues ya han pasado 12 años. Sí sí, 12 años desde el día que el malagueño se sentaba en un sofá blanco con un único conocimiento, que quería dedicarse al mundo de la música.

Todos sus fans recuerdan ese momento junto a él, por eso explicó en sus redes sociales que ese video lo hizo con una cámara de video antigua, en varias tomas y con el propósito de compartir su música con el mundo. La canción Solamente Tú consiguió meterse en la cabeza de todo el mundo. Incluso a día de hoy seguimos cantando ese éxito que no pasa de moda.

“Hacía buen tiempo en Málaga y recuerdo que no tenía ni idea de qué hacer con mi futuro. Pero sabía que la música era el camino”, compartía Alborán a través de de Twitter recordando aquel día con mucha ilusión.

Y no podía faltar el agradecimiento a todo el público que lo sigue desde aquel día: “gracias a toda la gente que me acompaña desde ese día. ¡Os quiero!”. Siempre se ha dicho que un artista no es nadie sin sus fans, y eso el malagueño lo tiene muy en cuenta.

Especialmente porque ahora mismo se encuentra recorriendo la geografía española con su gira de teatros 2022. A pesar del problema de salud que le obligó a reorganizara varias fechas, el tour sigue adelante, su próxima fecha es el 22 de mayo en el Teatro de los Palacios de Granada y finaliza el recorrido el 2 de septiembre en el teatro de Generalife en Granada también.

Han sido muchos años y muchos éxitos que ha compartido, entre ellos el número 1 de la Lista LOS40 en varias ocasiones o el premio al Mejor Álbum Nacional en LOS40 Music Awards 2021. También las colaboraciones han sido uno de los fuertes del artista junto a cantantes como Ricky Martin, Pablo López, Alejandro Sanz o Camilo, el malagueño se ha hecho brillar como nadie.

Canciones que nunca olvidaremos

Pablo Alborán - Solamente Tú

Pablo Alborán - Castillos de arena (Videoclip Oficial)

Pablo Alborán - Saturno (Videoclip Oficial)