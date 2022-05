Ana Terradillos le habla de boda a Patricia Pardo en ‘El programa de Ana Rosa’: “Le gusta meterse en jardines”

Hemos entrado de lleno en la temporada alta de las bodas. Acabando la primavera y con el verano a las puertas, son muchas parejas las que optan por escoger esta época para darse el ‘sí, quiero’. Este año se acumulan las bodas después de la pandemia y, como han analizado en El programa de Ana Rosa, a estas alturas ya es complicado encontrar fecha para este año.

“Lo pensamos mejor y ya si eso el año que viene. Nos ahorramos las flores, nos ahorramos el fotógrafo y ya está, ahorramos un poquito y, sobre todo, nos lo pensamos mejor”, decía Ana Terradillos como cierre tras ver los precios de lo que supone una boda.

Después le tocaba dar paso a su compañera Patricia Pardo y no ha dudado en sacarle los colores. “Patri, a ti no te pregunto si te casas, faltaría más...”, le decía. Y Patricia solo pensaban en seguir con otras noticias.

Pero Ana Terradillos insistió: “El año que viene ya, lo pensamos mejor”. “Cómo es la Terradillos”, le contestaba Patricia. “Bueno, yo me lo voy a pensar el año que viene”, se defendía. “Le gusta meterse en jardines, pero más que me meta yo también”, bromeaba la presentadora que acaba de recibir una Antena de Plata por su trabajo este año.

Una relación incipiente

Y si hablamos de jardines, no podemos olvidarnos de que tanto ella como Christian Gálvez confirmaron su relación comparándola con unas rosas, que hay que regarlas y ver a dónde llegan. Desde entonces se han dedicado bonitas imágenes y palabras en redes sociales.

Tras la separación de ambos, han vuelto a encontrar la ilusión el uno en el otro. En el caso de Patricia, su relación con su ex en envidiable, no podemos decir lo mismo en el caso de su pareja que no ha terminado en buenos términos con Almudena Cid.